Cine e omul de afaceri care a condus beat și drogat și a lovit cu mașina doi polițiști

Adrian Bâtlan, fondatorul lanțului de magazine „Musette”, ar fi fost implicat într-un grav accident vineri, 8 noiembrie, în București. Afaceristul era băut și drogat în momentul în care a intrat cu mașina într-un alt autoturism în care se aflau doi polițiști, aflați în timpul liber.

Afaceristul în vârstă de 51 de ani ar fi provocat accidentul în jurul orei 4 dimineața, pe bulevardul Beijing, după ce nu a păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul din față, în care se aflau 2 polițiști, scrie Realitatea.net. Din păcate, aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

„Din primele informații, un bărbat în vârstă de 51 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Beijing, iar când a ajuns la intersecția cu Șos. Pipera, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 27 de ani, care se afla oprit în intersecție la culoarea roșie a semaforului. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea a două persoane, conducătorul auto în vârstă de 27 de ani și un pasager, femeie în vârstă de 24 de ani, ambii polițiști, aflați în timpul liber, care au fost transportați la Spitalul Elias pentru îngrijiri medicale”, după cum se arată în comunicatul Brigăzii Rutiere.

La alcooltest, rezultatul lui Adrian Bâtlan a fost de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la drugtest a ieșit pozitiv pentru consum de benzodiazepine, după cum se precizează în comunicat.

În acest caz s-a deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări, IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

