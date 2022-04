O șoferiță amendată pe nedrept a reușit să demonstreze în justiție faptul că un polițist rutier a acoperit autorul unui accident rutier, un șofer de pe o autospecială ISU care transporta vacin anti-COVID.

Evenimentul rutier a avut loc în 8 iunie 2021. Femeia a fost amendată și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 60 de zile pentru că nu ar fi respectat semnalele luminoase, provocând accidentul rutier.

„Nu sunt de acord. Am respectat în totalitate mașina politiei, care a depășit pe cea mai periculoasă curbă, urmată la scurt timp de cea a ISU, care mi-a tăiat calea deși mașina era ieșită din carosabil, permițând depășirea necorespunzătoare a mașinii care nu avea semnalele acustice pornite”, a scris șoferița în procesul verbal.

Petenta a susţinut că a refuzat să semneze procesul verbal de contravenție, deoarece nu a fost de acord cu consemnările făcute privind modul în care a avut loc evenimentul rutier, respectiv nu a săvârşit contravenţia pentru care i-au fost aplicate sancţiunile.

Accidentul a avut loc la ieșirea din Blaj spre comuna Bucerdea Grânoasă, în zona numită ”Serpentine”, unde drumul este format din mai multe curbe, având marcaj longitudinal continuu. În această zonăe este interzisă depășirea autovehiculelor, fiind și o oră de vârf, când oamenii se întorceau de la serviciu.

”Ajungând în zona în care drumul public are o curbă de 360 grade, am fost depășită de mașina poliției, care nu avea semnale luminoase și nici acustice pornite. Pentru a evita impactul, am ieșit parțial de pe partea carosabilă, având în vedere faptul că, din sens opus circula un autovehicul de mare tonaj. În acel moment, am fost depășită de autospeciala ISU, care de asemenea nu avea semnale luminoase și nici acustice pornite.

Conducătorul auto al autospecialei, pentru a evita coliziunea cu autovehiculul de mare tonaj, a virat dreapta, acroșând în partea laterală stânga faţă autoturismul condus de mine, cu partea laterală dreapta spate. Mașina poliției și autospeciala ISU nu s-au oprit, motiv pentru care am claxonat și i-am atenționat de incidentul produs. Cele două autovehicule ale politiei și ISU s-au oprit la circa 300 m de locul coliziunii, iar conducătorii auto s-au deplasat la locul unde oprisem mașina, încercând sămă intimideze și să mă amenințe că nu am respectat semnalele luminoase și acustice de pe mașina poliției”, a precizat femeia în plângere.

Au pornit semnalele luminoase după accident

Șoferița a completat că, în momentul în care le-a spus că nu au avut pornite semnalele acustice și luminoase, șoferul de pe mașina politiei a recunoscut că nu a avut semnalele acustice, deoarece ar fi putut-o speria şi aceasta s-ar fi putut răsturna în pantă. A completat că cei doi conducători auto s-au reîntors la mașinile conduse de aceștia și au pornit semnalele luminoase.

A fost chemat un echipaj de poliței rutieră, care, în opinia petentei a venit cu ”lecția învățată”, adică cu versiunea prezentată prin telefon de șoferul de pe autospeciala poliției.

Femeia a propus ca martor asistent o pasageră aflată în autoturismul său, dar polițistul a refuzat. ”Agentul constatator nu a dorit ca aceasta să fie martor asistent, deoarece nu susținea varianta producerii evenimentului rutier în versiunea consemnată în procesul verbal de contravenție. La fața locului, agentul constatator a stat circa 5 minute, după care le-a permis celor doi conducători auto să-și continue drumul”, a mai precizat femeia în plângere.

Ulterior, șoferița a obținut o înregistrare video de pe traseu din care ar rezulta că mașina poliției și autospeciala ISU nu aveau semnalele luminoase pornite. În instanță a fost audiată și pasagera aflată în mașina șoferiței amendate.

”Petenta a avut posibilitatea efectivă să facă dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în procesul-verbal de contravenţie. Prin proba testimonială administrată în cauză, acesta a reuşit să răstoarne prezumţia de temeinicie a procesului-verbal de contravenţie. Astfel, din declaraţia martorei (...), reiese că maşina poliţiei, care a încercat să depăşească maşina condusă de petentă, nu avea în funcţiune nici semnalele luminoase, nici cele sonore. Doar după impact, poliţistul a mers la maşina sa şi a pornit semnalele luminoase.

Martora a văzut foarte clar când acesta a mers şi a pornit luminile, care până atunci nu funcţionau şi nici nu se auzea girofarul. Prin urmare, față de considerentele ce preced, instanța apreciază că petenta a reușit să răstoarne prezumția de veridicitate de care se bucură actul de constatare și va admite plângerea contravențională formulată, cu consecința anulării procesului-verbal contestat, se menționează în hotărârea Judecătoriei Aiud, din 7 aprilie 2022.

Decizia poate fi contestată la Tribunalul Alba.

