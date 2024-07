Un accident grav a avut loc marți, 16 iulie, în Spania, în tunelul C-32 dintre localitățile Pineda de Mar și Santa Susanna.

A fost implicat un autobuz. Vehiculul transporta aproximativ 60 de persoane din cadrul companiei Inditex, care se îndreptau către centrul logistic al companiei din Tordera. Trei persoane au fost rănite în accident, doi pasageri și șoferul, care este în stare gravă. Toți au fost duși la spital, potrivit lavanguardia.com.

Prima ipoteză la care lucrează echipele de intervenție sosite la locul accidentului este că una dintre roțile autocarului a fost perforată, ceea ce ar explica explozia pe care mulți martori susțin că au auzit-o. Din cauza penei, vehiculul ar fi pierdut controlul și ar fi intrat în coliziune cu partea laterală a căii ferate, chiar la intrarea în tunel. Forma ovală și înclinată a intrării în tunel ar explica de ce autobuzul s-a deplasat până la verticală.

Inditex a confirmat că a fost vorba de un autobuz care își transporta angajații. Lucrătorii companiei textile au confirmat pentru La Vanguardia că însăși compania i-a informat la scurt timp după accident că există "persoane rănite" care au fost "duse la spital".

"Am adormit și nu am auzit nimic. Dintr-o dată, am ieșit cu toții afară", a spus o pasageră.

Autostrada C-32 continuă să fie blocată între Pineda de Mar și Tordera în direcția Girona de un autobuz care s-a prăbușit și s-a răsturnat la intrarea într-un tunel.

⚫ La C-32 continua tallada entre Pineda de Mar i Tordera en sentit Girona per un autobús amb passatge que s'ha accidentat i bolcat a l'entrada d'un túnel. 🟦 @emergenciescat ha activat alerta #PROCICAT#SCT pic.twitter.com/fDUGjrrK2u — Trànsit (@transit) July 16, 2024

