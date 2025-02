Accident înfiorător cu cel puțin 40 de morți. Un autocar s-a lovit de un camion VIDEO

Un accident rutier în care a fost implicat un autocar a provocat sâmbătă, 8 februarie, moartea a patruzeci de persoane în sudul Mexicului, a anunţat presa locală, citând autorităţile locale.

Autocarul se deplasa între Cancun şi Tabasco, a intrat în coliziune cu un camion şi ambele au luat foc.

Patruzeci şi patru de persoane se aflau la bord, potrivit listei întocmite de compania transportatoare.

At least 30 people have died in a tragic bus accident on the Escárcega-Villahermosa highway, Mexico.

Get more news at: https://t.co/Ock9PHjfn5