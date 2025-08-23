Grav accident rutier în SUA, soldat cu morți și răniți. Un autocar cu 50 de oameni la bord, care venea de la Cascada Niagara, s-a răsturnat

Autor: Mihai Diac
Sambata, 23 August 2025, ora 00:10
143 citiri
Grav accident de autocar în SUA - Foto Facebook, Mike Flaig

Un autobuz turistic care se întorcea la New York de la Cascada Niagara s-a răsturnat vineri, 22 august, provocând moartea și rănirea mai multor persoane, inclusiv copii, a informat poliția.

Autocarul turistic transporta circa 50 de pasageri și s-a răsturnat într-un șanț, după ce a pierdut controlul din „motive necunoscute”, a declarat James O'Callaghan, purtătorul de cuvânt al poliției statului New York.

Mai multe persoane au rămas încarcerate, în timp ce altele au fost aruncate din autobuz, a spus O'Callaghan.

„Credem că printre victime există un copil”, a declarat el.

Nu a fost clar imediat ce a provocat accidentul, care s-a produs pe o autostradă, la aproximativ 40 de kilometri est de Buffalo. Fotografii făcute de martorii oculari la fața locului arată un autobuz răsturnat pe o parte, chiar lângă autostradă.

„În acest moment, avem mai multe victime, mai multe persoane blocate și mai mulți răniți”, a declarat James O'Callahan.

Mai multe ambulanțe și elicoptere medicale au transportat pacienții de la locul accidentului.

„Erau cioburi de sticlă și obiecte personale împrăștiate pe toată șoseaua”, a declarat un martor ocular pentru The Buffalo News după ce a trecut cu mașina pe lângă locul accidentului. „Toate geamurile erau sparte”, a adăugat el.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat pe X că a fost informată despre „tragicul accident de autobuz turistic” și că biroul ei colaborează cu poliția și autoritățile locale.

Serviciul de transport medical aerian Mercy Flight a declarat că cele trei elicoptere ale sale transportau persoane de la locul accidentului la spitalele din zonă.

Autoritatea Rutieră a statului New York a declarat că o porțiune lungă a șoselei a fost închisă în ambele sensuri și că șoferii sunt rugați să evite zona.

