Cum a ajuns România pe locul 1 în UE la morții de pe șosele. CNAIR și a fostul șef al Poliției Rutiere au dat verdictul: „Infrastructura e ultima problemă!”

România este țara din Europa cu cele mai multe decese rezultate în urma accidentelor rutiere, potrivit unui raport realizat de Eurostat, pentru anul 2022. Care este principala cauză? Lipsa de infrastructură rutieră corespunzătoare? Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere, respectiv Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, sunt de părere că altul e motivul.

România consemnează 86 de morți la 1 milion de locuitori, Bulgaria 78 de decese, iar pe locul al treilea se află Croația, cu 71 de persoane decedate în urma accidentelor. Cele mai puține astfel de tragedii sunt în Suedia, 22 de decese, Danemarca, 26 de morți și Irlanda, cu 31.

Lucian Diniță, fost șef al Poliției Rutiere, crede că vina aparține mai degrabă șoferilor. Mai precis, lipsa educației, disprețul față de lege, implicit față de ceilalți participanți la trafic au adus România în fruntea listei morților de pe șosele, e de părere Diniță.

„Atâta timp cât nu ai educație… Degeaba ai infrastructură, degeaba ai amenzi, degeaba le reții carnetul. Acești șoferi se urcă la volan și fără permis. În afara granițelor țării nu există concepția de a conduce fără permis. La noi, educația e problema! De asta există anumite percepții în străinătate față de români, pentru că mulți dintre ei nu au nicio educație și respect față de lege. Și evident, o altă problemă reprezintă starea tehnică a mașinii, dar nu mai sunt răgălii de mașini, pentru că nu mai trec la ITP. Ultima problemă, infrastructura. Trebuie să recunoaștem că s-au făcut eforturi în acest sens. Totuși, uitați câte accidente mortale se petrec pe autostrăzi, acolo unde nu te întâlnești cu nicio mașină din sens opus! Nu mai vorbim despre lipsa de pregătire a șoferilor și a instructorilor… Sunt foarte mulți factori care influențează la un moment dat”, a comentat Diniță, pentru Ziare.com.

Totuși, deși Bulgaria are mai mulți kilometri de autostradă raportați la suprafață, vecinii din sud au mai multe decese decât se arată în raportul Eurostat din partea României, e de părere Diniță.

„Bulgarii mint, dar asta e altă discuție. Eu nu cred în ceea ce declară ei, în privința consecințelor accidentelor rutiere. Din experiența pe care o spun ca polițist rutier, spun că au un alt sistem de a înregistra accidentele, alt sistem de a raporta. Ei au un sistem total diferit față de UE. Bulgarii merg pe ideea ‘hai să vedem cum merg ceilalți, ca să vedem cum o facem noi!’. Ei nu merg pe corect. Eu le-am spus-o direct și nu le-a plăcut.

Noi, România, am plecat de la 96 și am ajuns la 86. Am avut și perioade mai bune, când am ajuns la 78. Situația e ‘fluidă’”, a punctat Diniță, pentru Ziare.com.

Raportul cu morții de pe șosele, în atenția CNAIR: „Starea infrastructurii rutiere reprezintă 0,01% din cauzele accidentelor înregistrate la nivel național”

De asemenea, Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, a comentat în urma raportului Eurostat:

„Din păcate, acest studiu ne arată că România conduce în clasamentul ţărilor comunitare cu cele mai multe accidente la milionul de locuitori, dar trebuie spus că principalele cauze ale acestor accidente constau în nerespectarea Codului rutier de către conducătorii auto, indisciplina în trafic, starea autovehiculelor, etc.

Conform statisticilor, starea infrastructurii rutiere reprezintă 0,01% din cauzele accidentelor înregistrate la nivel național.

CNAIR, prin Direcțiile Regionale, acționează permanent, când și unde situația o impune, pentru a asigura circulația în condiții de siguranță pe rețeaua rutieră pe care o administrează”, a declarat Șerbănescu, pentru Ziare.com.

Media UE a deceselor în urma accidentelor rutiere este de 46 la milionul de locuitori.

Pilotul Titi Aur avertizează într-un interviu acordat pentru Ziare.com că Guvernul României nu are vreo strategie pentru combaterea problemei.