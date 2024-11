Un bătrân a ajuns în stare gravă la spital după ce o cruce s-a prăbușit peste el la cimitir. Incidentul a avut loc la Cluj-Napoca, în același cimitir în care o femeie a fost ucisă tot de o cruce subredă în septembrie 2023. Bărbatul de 86 de ani se află la terapie intensivă.

Victima se afla în cimitirul Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca, unde voia să curețe un mormânt de Luminație, în Sâmbăta Morților (Moșii de toamnă), pe 2 noiembrie. O cruce de zeci de kilograme s-a deprins și a căzut peste el, cauzându-i o ruptură de bazin.

„În timp ce curățam și aranjam mormântul bunicului, cu ocazia Luminației, am auzit cum s-a desprins crucea și a căzut peste tata, Iosif Rus, în vârstă de 86 de ani, aflat la 2 metri de mine. Am sunat imediat la 112, medicii ajunși la fața locului și au constatat gravitatea situației. Tata a fost transportat la spital, fiind internat în stare gravă la Terapie Intensivă. A suferit o ruptură de bazin. De asemenea, are fracturi la coastele inferioare și fractură de disc”, a povestit Călin Rus, fiul victimei, citat de dcnews.ro.

Problema crucilor șubrezite din cimitirul Mănăștur nu este nouă. O tragedie a avut loc și anul trecut, dar atunci victima a murit pe loc.

Un incident asemănător a avut loc septembrie 2023, când o femeie a murit tot în cimitirul din cartierul clujean Mănăștur, după ce o cruce uriașă a căzut peste ea. Femeia de 47 de ani a alunecat și a încercat să se țină de o cruce de câteva tone, însă această a căzut peste ea și a ucis-o pe loc, scrie stiridecluj.ro.

„Întreaga responsabilitate privind siguranța construcțiilor funerare cade în sarcina concesionarului și a executantului lucrării”, spune legea, care menționează și că „prinderea componentelor construcțiilor funerale cu bolțuri metalice” este obligația executanților lucrării.

