Accidentul mortal din Berceni. Verdictul pilotului Vali Porcișteanu: „Șoferul nu știa ce se întâmplă în jurul lui”

Vali Porcișteanu a vorbit pentru Ziare.com despre accidentul mortal din zona Apărătorii Patriei, cartierul Berceni, din București. Potrivit campionului de curse, mulți dintre șoferii din România sunt insuficient de bine pregătiți, pentru a conduce în siguranță pe drumurile publice.

În primul rând, șoferii trebuie să conștientizeze pericolele, să cunoască regulile de circulație și să nu se bazeze pe pietoni, care oricum sunt vulnerabili, iar unii nu dețin informații aprofundate în domeniu, avertizează campionul de raliuri.

„Există două direcții: zona de pietoni și zona de șoferi. Dar trebuie să ne axăm mai mult pe zona de șoferi. La pietoni e simplă povestea, sunt nepregătiți, nu au educație rutieră, poate nu sunt posesori de permis, nu cunosc legislația. Oricum, vorbim despre oameni care nu au legătură cu mașinile, pentru că sunt pietoni. Există și pietoni posesori de permis, aceia mai știu câte ceva. Oricum, nu ai pretenții de la pieton să înțeleagă dinamica unei mașini, timpii de frânare, de observare a pietonului, timpii de reacție, tipul de frâne, de cauciucuri, nivelul de atenție al șoferului - care e atent la condus, ori la altă activitate, precum statul pe telefon. De la pieton nu trebuie să avem mari pretenții. Trebuie tratat ca atare. La fel, în cazul obstacolelor. Și dacă apare animal pe drum, pe trecere, ca șofer, trebuie să eviți contactul. Deci excludem varianta pietonului care s-a aruncat, ori că a trecut prea repede, că nu s-a uitat bine, că a trecut cu căruțul în față”, a punctat Porcișteanu.

Ads

Vali Porcișteanu, după accidentul mortal „Acel șofer nu știa ce se întâmpla în jurul lui”

În cazul șoferului arestat pentru 30 de zile, Vali Porcișteanu a dat verdictul:

„Ceilalți, care știm, șoferii, trebuie să facem ceva. Cu pregătire bună, rea... Avem un permis în buzunar. Noi, totuși, avem ceva. Haideți să vedem care e problema aici. Acel șofer nu știa ce se întâmpla în jurul lui, nu cunoștea pericolele. Nu i s-a prezentat la școala de șoferi ce înseamnă pericol potențial, ce înseamnă pericol efectiv, ce înseamnă o mașină care are o anumită viteză și trebuie să se oprească de urgență. Probabil că la școala de șoferi nu a pus o frână să vadă în cât timp se oprește mașina. În programa școlii de șoferi nu există chestia asta. Practic, este parțial nepregătit, ignoră faptul că are o trecere de pietoni în față, ignoră faptul că este o limită de 50 km/h, respectiv o limită de 30 km/h în apropierea trecerii”, a explicat pilotul de curse și de drifturi.

Ads

Vali Porcișteanu: „După ce obțin permisul, uită de trecerile de pietoni”

Unii șoferi cunosc teoria, dar nu o pun în practică, avertizează expertul în conducere defensivă. După obținerea permisului de conducere, informațiile acumulate devin dispensabile, pentru aceste persoane.

„Și nu vorbim doar despre acest șofer. Sunt o mulțime de cazuri similare. Au existat și alți șoferi care nu s-au sincronizat cu pietonul, au trecut la câțiva centimetri prin fața lor, i-a dat cu vijelia prin fața ochilor. Din păcate, în Berceni, s-a întâmplat să se sincronizeze.

Dar sunt mulți care scapă. Se ajunge din aceeași cauză, lipsa conștientizării. Cred că în școlile de șoferi, oprirea în dreptul trecerii o fac toți instructorii. Măcar partea asta, o fac: le explică elevilor că în cazul în care nu frânează, îi pică polițistul. Însă, apoi, după ce obțin permisul, uită de trecerile de pietoni. Se șterg lucrurile pe care le-au învățat. Consideră că au fost necesare doar pentru obținerea permisului de conducere”, a concluzionat Porcișteanu, pentru Ziare.com.

Ads

Mama de 35 de ani, spulberată de șoferul teribilist

În această săptămână, femeia de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. Accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni. Femeia care a murit în urma accidentului a fost proiectată de impactul cu mașina pe sensul opus, unde a fost lovită de alte două autovehicule. Fetița ei nu a fost lovită frontal, din plin, după ce mama s-a pus „scut”. Însă, cea mică a fost transportată la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă. Potrivit primelor informații, șoferul de 20 de ani obișnuia să se laude pe rețelele sociale, unde posta clipuri despre cum obișnuia să meargă cu viteze de peste 240 de km/h. Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni, locuia la câțiva pași de locul accidentului. Se întorcea acasă, iar fiul ei, un băiat de zece ani, o suna insistent, neștiind ce se întâmplase. Telefonul femeii a continuat să sune minute întregi, în timp ce medicii încercau să o resusciteze. În cele din urmă, cineva a răspuns la apel, iar la celălalt capăt al firului era copilul care voia doar să afle de ce mama lui întârzie.

Ads

Potrivit vecinilor din zonă, drumul este intens circulat și periculos pentru pietoni. Deși există marcaje și semne de circulație vizibile, șoferii circulă adesea cu viteză mare. Tragedia a readus în atenție problema siguranței pietonilor în Capitală, mai ales în cartierele aglomerate.

Marți, 14 octombrie, magistraţii de la Judecătoria Sectorului 4 au admis propunerea procurorilor şi au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele tânărului care a produs accidentul de pe Şoseaua Berceni.

VEZI AICI cum s-a produs nefericitul accident.

Ads