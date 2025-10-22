Accident bizar la Arad. Un tramvai a pornit singur din depou, a mers 500 de metri și s-a ciocnit de o garnitură cu pasageri. Sunt patru răniți

Incident neobișnuit la Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a parcurs aproximativ 500 de metri pe o arteră intens circulată, înainte de a se ciocni de o garnitură modernă plină cu pasageri. Patru persoane au fost rănite ușor, iar autoritățile investighează circumstanțele în care vehiculul a scăpat de sub control.

Tramvaiul a pornit singur din depoul din Arad şi a circulat până a lovit o garnitură model Civitas, de fabricaţie recentă, în care se aflau pasageri, patru răniţi fiind asistaţi la faţa locului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, accidentul a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise echipaje de descarcerare şi ambulanţe.

"Sunt patru victime preluate de către echipajele medicale şi asistate la faţa locului", a precizat ISU.

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat că o garnitură veche a pornit singură din depou. El a explicat că, cel mai probabil, vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greşeală maneta de mers. Bărbatul şi-a alertat colegii, dar garnitura a pornit şi a mers circa 500 de metri înainte de impactul cu tramvaiul aflat pe aceeaşi linie în faţă.

Ambele garnituri sunt avariate, iar reprezentanţii Companiei de Transport Public cercetează cazul.

