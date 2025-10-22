Accident bizar la Arad. Un tramvai a pornit singur din depou, a mers 500 de metri și s-a ciocnit de o garnitură cu pasageri. Sunt patru răniți

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 12:30
419 citiri
Accident bizar la Arad. Un tramvai a pornit singur din depou, a mers 500 de metri și s-a ciocnit de o garnitură cu pasageri. Sunt patru răniți
Tramvaiul s-a ciocnit cu o altă garnitură FOTO ISU Arad

Incident neobișnuit la Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a parcurs aproximativ 500 de metri pe o arteră intens circulată, înainte de a se ciocni de o garnitură modernă plină cu pasageri. Patru persoane au fost rănite ușor, iar autoritățile investighează circumstanțele în care vehiculul a scăpat de sub control.

Tramvaiul a pornit singur din depoul din Arad şi a circulat până a lovit o garnitură model Civitas, de fabricaţie recentă, în care se aflau pasageri, patru răniţi fiind asistaţi la faţa locului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, accidentul a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise echipaje de descarcerare şi ambulanţe.

"Sunt patru victime preluate de către echipajele medicale şi asistate la faţa locului", a precizat ISU.

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat că o garnitură veche a pornit singură din depou. El a explicat că, cel mai probabil, vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greşeală maneta de mers. Bărbatul şi-a alertat colegii, dar garnitura a pornit şi a mers circa 500 de metri înainte de impactul cu tramvaiul aflat pe aceeaşi linie în faţă.

Ambele garnituri sunt avariate, iar reprezentanţii Companiei de Transport Public cercetează cazul.

Angajații unei fabrici din România și-au primit salariile restante după zece ani. Cea mai mare sumă depășește 167.000 de lei
Angajații unei fabrici din România și-au primit salariile restante după zece ani. Cea mai mare sumă depășește 167.000 de lei
După mai bine de un deceniu de așteptare, foștii angajați ai fabricii Sanevit din Arad, prima unitate din România care producea seringi de unică folosință, și-au primit în sfârșit...
Tragedie în apropiere de Paris. O tornadă a ucis un muncitor și a rănit mai multe persoane VIDEO
Tragedie în apropiere de Paris. O tornadă a ucis un muncitor și a rănit mai multe persoane VIDEO
Un muncitor în vârstă de 23 de ani a fost ucis pe un şantier şi alte patru persoane au fost grav rănite, luni seară, la Ermont, în Val-d'Oise, în apropierea Parisului, unde o tornadă...
#accident, #tramvai, #Arad, #raniti , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
ObservatorNews.ro
Cum a inventat un barbat o unitate SRI falsa si a convins civili sa devina "agenti secreti"
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
  2. Ministrul Finanțelor susține că România nu își permite să crească salariul minim. „Ar fi presiune şi mai mare pe companiile mai mici”
  3. Convorbirile familiei lui Donald Tusk, interceptate cu softul Pegasus. „În numele valorilor tradiționale, desigur”
  4. Avertismentul lui Donald Trump pentru Hamas: „Se va întâmpla repede şi posibil violent”
  5. IMM România pledează pentru înghețarea salariului minim: ”Directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani”
  6. Furt de aproape un kilogram de aur în Timișoara. O angajată a unui amanet, reținută după ce a amanetat bijuteriile
  7. Românii suflă și-n iaurt. Intervenție în toată regula pentru o friptură arsă: „A venit și duba de la pompe funebre”
  8. Moșteanu, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Dacă nu o scoatem altfel la capăt, organizăm referendum”
  9. ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova
  10. De ce nu funcționează Hidrocentrala Răstolița, gata în proporție de 99%. România plătește cea mai scumpă energie din UE