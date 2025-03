Un camion a spulberat mai multe mașini pe autostradă. 5 persoane, printre care un bebeluș, au murit, iar mai mulți răniți sunt în stare critică FOTO

Un accident mortal, în care au fost implicate 17 mașini, s-a soldat cu cinci decese, printre care sunt trei adulți, un copil și un bebeluș. Accidentul s-a produs pe o autostradă din statul american Texas, iar șoferul unui autocamion care ar fi fost responsabil pentru accident a fost inculpat pentru omor din culpă, sub influența alcoolului.

Un bărbat a fost acuzat vineri de omor prin imprudență în stare de ebrietate după ce cinci persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite într-un accident care a avut loc târziu în noapte în Austin, Texas. Accidentul a avut loc joi, puțin înainte de ora locală 23:30, informează NBC News.

Surse din poliție spun că bărbatul de 37 de ani conducea un camion care livra produse ale Amazon, dar nu era angajatul companiei, conform KXAN.

Poliția nu a detaliat circumstanțele care au dus la producerea accidentului. Într-un e-mail trimis vineri, forțele de ordine spun că ancheta se află încă la început și că nu au alte informații disponibile pentru a fi publicate, conform NBC.

În urma accidentului, benzile de circulație spre sud ale I-35 au fost închise și au rămas închise până vineri, înainte de a fi redeschise în jurul orei locale 13.00. Accidentul a lăsat o porțiune a autostrăzii plină de vehicule distruse și de resturi.

Coliziunea a fost „foarte mare și foarte complexă”, a declarat ofițerul de poliție Austin Zarling la o conferință de presă de dimineață.

Atenție, urmează imagini carea vă pot afecta emoțional.

there was an insane horrific car crash in austin last night where an 18 wheeler plowed into standstill traffic. 16 casualties. pic.twitter.com/juyTPPc4YC