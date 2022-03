Momentul în care zeci de mașini se ciocnesc pe o autostradă din cauza zăpezii. Cel puțin trei oameni au murit VIDEO

O furtună de zăpadă a produs un carambol uriaș pe o autostradă din Pennsylvania. Circa 60 de mașini, cele mai multe dintre ele TIR-uri, au derapat și s-au ciocnit unele de altele, provocând cel puțin trei decese, peste 20 de răniți și un incendiu major.

Numărul victimelor ar putea să crească, întrucât salvatorii nu au reușit deocamdată să ajungă la toate mașinile implicate în uriașul accident. Multe dintre vehicule au ars.

Accidentul s-a produs pe Autostrada Interstate 81 din Pennsylvania, din cauza vizibilității minime cauzată de o furtună de zăpadă care a redus și aderența vehiculelor.

UPDATE: Multi vehicle crash on I-81 northbound between Exit 116 - PA 901 and Exit 119 - Highridge Park Rd. All lanes closed.