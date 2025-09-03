Copilă de trei ani, lovită de o mașină de poliție în curtea Spitalului din Găești. Anunțul făcut de IPJ Dâmbovița

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 17:13
104 citiri
Copilă de trei ani, lovită de o mașină de poliție în curtea Spitalului din Găești. Anunțul făcut de IPJ Dâmbovița
Mașină de Poliție FOTO Pixabay

O copilă de trei ani a fost lovită de o mașină de poliție chiar în curtea Spitalului Orașului Găești. Copila era singură în momentul accidentului.

Autospeciala de poliție părăsea parcarea din curtea Spitalului Orașului Găești când a avut loc accidentul, anunță IPJ Dâmbovița.

"În cursul zilei de astăzi, 3 septembrie a.c., în jurul orei 12:25, pe raza orașului Găești, s-a produs un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliție.

Din cercetările preliminare efectuate până la acest moment, a reieșit faptul că o minoră, de 3 ani, în timp ce s-ar fi aflat în curtea Spitalului Orașului Găești, fiind nesupravegheată, s-ar fi lovit de partea laterală a unei autospeciale de poliție, ce părăsea parcarea, fiind condusă de un agent de poliție.

În urma impactului, minora a fost rănită ușor, fiindu-i acordate îngrijiri medicale", se arată în comunicatul transmis de polițiștii dâmbovițeni.

Agentul de poliție aflat la volanul autospecialei a fost testat cu aparatul din dotare pentru depistarea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ, a mai spus sursa citată.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO
Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO
Un agent de poliție rutieră din cadrul IPJ Constanța a fost lovit de o mașină pe DN 39, Eforie Nord, în timp ce dirija traficul. Polițistul a fost acroșat în zona picioarelor, într-un...
Momentul în care un tânăr de 22 de ani, pe trotinetă electrică, lovește pe zebră o bătrână de 72 de ani. Femeia a murit la spital VIDEO
Momentul în care un tânăr de 22 de ani, pe trotinetă electrică, lovește pe zebră o bătrână de 72 de ani. Femeia a murit la spital VIDEO
Un tânăr de 22 de ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, a accidentat grav o bătrână de 72 de ani, care încerca să traverseze strada, iar ulterior femeia a murit la spital....
#accident, #fetita lovita masina politie, #Spital Gaesti, #Dambovita , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au deturnat pe Ianis Hagi: "Transferul anului". Romanul a ales cea mai mare oferta si semneaza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Vacanta de cosmar la 5 stele. Patania unei turiste romance a starnit scandal pe internet: "Nu mai poti face nimic"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Diana Șoșoacă se răstește la jandarmii care au venit să-i prezinte o amendă: „Pentru ce veniți doi jandarmi la ușa unui europarlamentar?” AUDIO
  2. Copilă de trei ani, lovită de o mașină de poliție în curtea Spitalului din Găești. Anunțul făcut de IPJ Dâmbovița
  3. "Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ", avertizează Bolojan. De ce crede premierul că demersul profesorilor este forțat
  4. Viorica Dăncilă explică vizita ei în China: "Afirmația că suntem pro-europeni nu te împiedică să ai relații cu alte state. Ca să contezi și să stai la masă, trebuie să ai relații"
  5. Magistrații îl acuză voalat pe Bolojan de amenințările cu violență fizică și sexuală primite pe rețelele sociale. CSM a depus plângere la Parchet
  6. Iranul își ascunde echipamentele nucleare critice. Un nou conflict între Israel și Iran ar putea izbucni până la sfârșitul anului
  7. Bucureștiul va avea o nouă magistrală de metrou: 15 stații, 13 km lungime, va lega Bragadiru de Voluntari
  8. Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
  9. Femeia bătută și călcată cu mașina de amant nu a mai putut fi salvată. Victima a murit la spital
  10. CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”