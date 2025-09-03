Copilă de trei ani, lovită de o mașină de poliție în curtea Spitalului din Găești. Anunțul făcut de IPJ Dâmbovița

O copilă de trei ani a fost lovită de o mașină de poliție chiar în curtea Spitalului Orașului Găești. Copila era singură în momentul accidentului.

Autospeciala de poliție părăsea parcarea din curtea Spitalului Orașului Găești când a avut loc accidentul, anunță IPJ Dâmbovița.

"În cursul zilei de astăzi, 3 septembrie a.c., în jurul orei 12:25, pe raza orașului Găești, s-a produs un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliție.

Din cercetările preliminare efectuate până la acest moment, a reieșit faptul că o minoră, de 3 ani, în timp ce s-ar fi aflat în curtea Spitalului Orașului Găești, fiind nesupravegheată, s-ar fi lovit de partea laterală a unei autospeciale de poliție, ce părăsea parcarea, fiind condusă de un agent de poliție.

În urma impactului, minora a fost rănită ușor, fiindu-i acordate îngrijiri medicale", se arată în comunicatul transmis de polițiștii dâmbovițeni.

Agentul de poliție aflat la volanul autospecialei a fost testat cu aparatul din dotare pentru depistarea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ, a mai spus sursa citată.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

