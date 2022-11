Noaptea minții. Dosar penal pentru o actriță care a căzut cu bicicleta și s-a rănit ușor: „Așa e procedura”

Actrița Lia Bugnar s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă după ce a căzut cu bicicleta și s-a rănit la barbă. Actița a povestit, amuzată, pe Facebook, că Poliția a fost sesizată de la unitatea de primiri urgențe la care a mers pentru a-i fi cusută rana.

„Esența e că singură, nederanjată de nimeni, pe o stradă pustie, am căzut că pleasca și mi-am spart barba. În stilu-mi complet neipohondru am venit acasă și am stat o vreme sperând că se vindecă văzând cu ochii. Nu s-a-ntâmplat, tot curgea sânge, practic, arătăm bine pentru chestia cu halouinu', doar că eram un pic în contratimp”, a povestit actrița, care a decis să meargă la Urgențe pentru a-i fi cusută rana.

„Acolo tre' să te duci la un chioșculeț în stradă să scrie o doamnî ce-ai pățit și abia dup-aia intri în spital la urgențe minore (cazu' meu). Prima poticnire a venit cu doamna. Zice ce-aveți acolo? Că eu stăteam cu un șervet la barbă să nu-mi mai pîtez și hainele dacă tot îmi distrusesem fatza. Dau șervetu' la o parte și zic mi-am belit barbă. Zice cum?

Am căzut de pe bicicletă, zic. A! Zice, accident rutier! Nu, doamna, eram singură pe stradă, pe trotuar, nimeni în jur și am căzut de pe bicicletă. Zice e accident rutier, trebuie să chemăm poliția. Zic bine, atunci am căzut pe scări. Zice n-ați căzut. Ați căzut de pe bicicletă. Cum s-a-ntâmplat?”, povestește Lia Bugnar.

După ce a fost tratată, actrița a plecat de la spital, iar când a ajuns acasă a fost sunată de un polițist care i-a spus că trebuie să fie deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pentru că „așa e procedura”.

Ads

„Zic, domne, glumiți? Îmi faceți dosar că m-am vătămat pe mine corporal? Zice așa e procedura. Va sunăm peste trei luni, cât durează să rezolvăm dosaru'. Zic, domne, o să ajung să mă dau în judecată, să-mi plătesc despăgubiri, să mă bag la închisoare eu pe mine că m-am vătămat corporal din culpă?! Zice n-avem ce să facem, așa e procedura, se face dosar. Zic păi, de-aia nu-s copaci în păduri că faceți dosare dacă-și lovește cineva deshtu' mic de la picior”, a mai scris actrița, pe Facebook. În mai puțin de 12 ore, postarea a devenit virală, având aproape 900 de distribuiri.

Ads