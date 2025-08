Doi miniștri, morți într-un accident de elicopter soldat cu opt victime. Unde a avut loc tragedia FOTO

Miniștrii ghanezi ai Apărării și Tehnologiei și-au pierdut viața miercuri, 6 august 2025, într-un accident de elicopter, a anunțat Președinția, la câteva ore după ce armata a semnalat dispariția unui aparat de zbor care transporta trei membri ai echipajului și cinci pasageri, relatează AFP și Reuters.

Toate cele opt persoane aflate în elicopter și-au pierdut viața.

Ministrul Apărării, Edward Omane Boamah, și cel al Mediului, Științei și Tehnologiei, Ibrahim Murtala Muhammed, se află printre cei decedați în accidentul de elicopter din sudul țării, a precizat Julius Debrah, șef de cabinet al președintelui John Mahama.

'Președintele și guvernul le transmit condoleanțe și compasiunea lor familiilor tovarășilor noștri și militarilor care au murit în slujba țării', a declarat Julius Debrah.

PHOTOS: Wreckage from Fatal Military Helicopter Crash. Images from the crash site show the mangled remains of the Ghana Armed Forces aircraft that went off radar en route to Obuasi. All eight onboard, including Defence Minister Edward Omane Boamah and Environment Minister Dr.… pic.twitter.com/u4Hq03oTMi