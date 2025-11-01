Fetiță de doi ani, căzută de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă la spital în stare gravă

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 16:52
261 citiri
Fetiță de doi ani, căzută de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă la spital în stare gravă
Fetiță de doi ani, căzută de la etajul 2 al unui bloc din Constanța Foto: Facebook/Ambulanta

Un copil de 2 ani a fost grav rănit sâmbătă, 1 noiembrie, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Constanţa. El a fost preluat de echipaje medicale şi a fost dus la spital inconştient.

”În această după-amiază am intervenit la un copil căzut de la etajul 2 al unui bloc în municipiul Constanţa, cu un echipaj de terapie intensivă mobilă şi două echipaje din cadrul serviciului judeţean de ambulanţă Constanţă”, a transmis, sâmbătă, ISU Constanţa.

Copilul în vârstă de aproximativ 2 ani a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa inconştient.

Poliţia a demarat o anchetă pentru a verifica împrejurările în care s-a produs accidentul.

”La data de 1 noiembrie a.c.,în jurul orei 15:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa - Secţia 3 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul doi al unui bloc situat pe aleea Topolog. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de doi ani„, a transmis IPJ Constanţa.

Vecinii spun că incidentul ar fi fost cauzat de neatenția mamei, pe fondul unui geam lăsat deschis, scrie ziuaconstanta.ro.

“Probabil că făcea mâncare și ea a scăpat [copilul de sub supraveghere]. Dar nu trebuia. Știind că copilul se cațără, trebuia să fii foarte atentă să nu lase geamul deschis. Un copil la doi ani și mai zgurdalnic, trebuie să fie cu ochii pe el”, a declarat o vecină pentru sursa citată.

Preot ridicat de poliție după un scandal în trafic. „Țipa și a dat cu pumnii în mașină”
Preot ridicat de poliție după un scandal în trafic. „Țipa și a dat cu pumnii în mașină”
Un preot de la o mănăstire din județul Constanța a fost încătușat de polițiști, după un scandal în trafic. Omul bisericii s-a luat la ceartă cu un alt șofer și s-a ajuns la o...
Se înființează o nouă universitate în România. În ce oraș se află
Se înființează o nouă universitate în România. În ce oraș se află
Guvernul va aproba, în ședința de joi, un proiect de lege privind înființarea unei noi universități. Este vorba despre înființarea Universității 'Tomis' din Constanța. 'Prin...
#accident, #fetita cazuta etaj, #Constanta, #fetita stare grava , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: "cuplul anului" e istorie! Cantareata a rupt tacerea: "Te rog sa nu publici conversatia"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Vacanta de vis in Albania, transformata in cosmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curtii de Justitie Uniunii Europene

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cele 3 semne de avertizare că firma ta se pregătește de concedieri, potrivit experților: „Nu vă relaxați prea mult”
  2. Hoții de la Luvru, mari fani ai fotbalului. Unde au fost arestați 4 dintre ei
  3. Fetiță de doi ani, căzută de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă la spital în stare gravă
  4. „Clasa de mijloc nu mai există; ești fie sărac, fie bogat.” Ce spun argentinienii care se zbat sub austeritatea draconică președintelui Milei
  5. Intervenţie a salvamontiştilor pentru recuperarea a doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi. O patrulă le ceruse să nu înainteze
  6. Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat a fost rănit. 40 de oameni evacuați
  7. Misterul culorilor de toamnă: de ce își schimbă frunzele nuanțele. Două teorii principale
  8. Cum a ajuns un fost episcop mormon agent de influență al Rusiei în Europa. Omul lui Nigel Farage, acuzat că a luat bani de la Kremlin
  9. De la Cain și Abel la Charles și Andrew. Cele mai faimoase certuri între frați din istorie
  10. NASA confirmă apariția unei noi „Luni” a Pământului. Aceasta va fi în apropierea Terrei până în 2083