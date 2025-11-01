Fetiță de doi ani, căzută de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă la spital în stare gravă

Fetiță de doi ani, căzută de la etajul 2 al unui bloc din Constanța Foto: Facebook/Ambulanta

Un copil de 2 ani a fost grav rănit sâmbătă, 1 noiembrie, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Constanţa. El a fost preluat de echipaje medicale şi a fost dus la spital inconştient.

”În această după-amiază am intervenit la un copil căzut de la etajul 2 al unui bloc în municipiul Constanţa, cu un echipaj de terapie intensivă mobilă şi două echipaje din cadrul serviciului judeţean de ambulanţă Constanţă”, a transmis, sâmbătă, ISU Constanţa.

Copilul în vârstă de aproximativ 2 ani a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa inconştient.

Poliţia a demarat o anchetă pentru a verifica împrejurările în care s-a produs accidentul.

”La data de 1 noiembrie a.c.,în jurul orei 15:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa - Secţia 3 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul doi al unui bloc situat pe aleea Topolog. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de doi ani„, a transmis IPJ Constanţa.

Vecinii spun că incidentul ar fi fost cauzat de neatenția mamei, pe fondul unui geam lăsat deschis, scrie ziuaconstanta.ro.

“Probabil că făcea mâncare și ea a scăpat [copilul de sub supraveghere]. Dar nu trebuia. Știind că copilul se cațără, trebuia să fii foarte atentă să nu lase geamul deschis. Un copil la doi ani și mai zgurdalnic, trebuie să fie cu ochii pe el”, a declarat o vecină pentru sursa citată.

