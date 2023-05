”Am crezut că este un câine”. Un fost procuror a lovit mortal o femeie cu mașina, iar apoi a plecat de la locul accidentului

Un fost procuror din Râmnicu Sărat este cercetat în libertate după ce a lovit mortal cu maşina o femeie şi a plecat de la locul accidentului.

Bărbatul în vârstă de 72 de ani a condus mai departe până la cabinetul său de avocatură, situat la 2 kilometri de locul accidentului. Când oamenii legii l-au depistat, fostul procuror le-a spus că a crezut că a lovit un câine, acesta fiind motivul pentru care nu a oprit, relatează Observator.

Accidentul a avut loc pe o stradă din Râmnicu Sărat. Victima este o femeie de 70 de ani care era însoțită de soț și nepoată. Martorii spun că fetița s-a oprit la un magazin, în timp ce femeia a traversat strada printr-un loc nepermis şi a fost lovită mortal de maşina fostului procuror.

”Când am ajuns la birou, la 2 minute a venit şi poliţia şi au zis că am făcut un accident. Şi am zis ce accident? Au zis că am lovit o femeie. Am simţit că trec peste ceva. Am vrut să opresc, dar am crezut că este un câine. Cum să fie un om în mijlocul străzii?”, a declarat pentru sursa citată Ion Radu, fost procuror.

Bărbatul este de părere că femeia a căzut pe asfalt înainte ca el să o lovească.

”Am dus maşina de a verificat-o tehnic, i-a făcut şi ITP-ul. Maşina nu are nicio lovitură, dacă o loveam măcar se vedea. Nu este nicio lovitură. Ea cred că era deja la pământ când am trecut”, a mai spus acesta.

Un dosar penal a fost deschis pe numele fostului procuror. Bărbatul este acum cercetat, în libertate, de către procurorii Curţii de Apel Ploieşti.