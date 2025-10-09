Grav accident pe centura Capitalei, între un autocamion și un microbuz de pasageri. Șase persoane au ajuns la spital cu multiple traumatisme, circulația se desfășoară cu greutate

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 08:09
133 citiri
Grav accident pe centura Capitalei, între un autocamion și un microbuz de pasageri. Șase persoane au ajuns la spital cu multiple traumatisme, circulația se desfășoară cu greutate
Circulația se desfașoară cu dificultate Foto: Facebook/Poliția Română

Șase persoane au fost rănite și transportate la spital cu traumatisme multiple, după o coliziune între un autocamion care transporta colete și un microbuz de pasageri, pe şoseaua de centură a Capitalei, în apropiere de Mogoşoaia.

”Pe DN Centura Bucureşti, în apropierea localităţii Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între un autocamion care transportă colete şi un microbuz de transport persoane”, informează joi dimineață, 8 octombrie, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma accidentului, şase persoane au suferit răni, fiind transportate la spital cu traumatisme multiple.

Nu sunt impuse restricţii de trafic, însă circulaţia se desfăşoară îngreunat în ambele direcţii.

Se estimează reluarea normală după ora 09:00.

Incredibil! Mircea Lucescu a venit cu lista la conferința de presă și le-a citit numele jucătorilor naționalei
Incredibil! Mircea Lucescu a venit cu lista la conferința de presă și le-a citit numele jucătorilor naționalei
România se pregătește de meciul cu Moldova, care va avea loc pe Arena Națională, joi, fiind ultimul test înainte de cel mai important meci din mandatul lui Mircea Lucescu, cel cu Austria....
Un bătrân și o fetiță, salvați după ce au rămas blocați în mijlocul apelor, pe plafonul unei mașini. Imagini impresionante cu cei doi VIDEO
Un bătrân și o fetiță, salvați după ce au rămas blocați în mijlocul apelor, pe plafonul unei mașini. Imagini impresionante cu cei doi VIDEO
Un bătrân și o fetiță au fost salvați de pe capota unei mașini din mijlocul unui canal de fugă de pe râul Argeș. Salvatorii au surprins în imagini cum cei doi au așteptat cu răbdare...
#accident, #centura Capitalei, #raniti , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Schimbare radicala! Anuntul facut dupa ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grav accident pe centura Capitalei, între un autocamion și un microbuz de pasageri. Șase persoane au ajuns la spital cu multiple traumatisme, circulația se desfășoară cu greutate
  2. Noi alerte de vreme severă imediată. Județele aflate sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
  3. „Primii pași către o pace eternă”: Armistițiu în Gaza, după doi ani de război. Anunțul lui Donald Trump
  4. Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump merge din nou la control medical. Ce probleme de sănătate ar putea avea
  5. Ce mesaj a transmis Marco Rubio pentru români la întâlnirea cu Oana Țoiu. Ce se întâmplă cu armata americană și relația dintre cele două state
  6. China vrea să alunge America din Pacific, susține un fost oficial de rang înalt al Pentagonului
  7. Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
  8. Trump îl ”lucrează” pe Putin, în spatele ușilor închise: Misiune ultra-secretă a SUA, chiar lângă Rusia VIDEO
  9. Ucraina a întors situația în favoarea sa contra lui Putin: Speranțele în Trump s-au epuizat, dar a găsit tactica salvatoare VIDEO
  10. Un apropiat al lui Putin, îndemn înfricoșător legat de o putere nucleară: ”Ardeți țara satanică”