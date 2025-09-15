Fiul lui Ilie Dumitrescu a produs un accident rutier grav în București. E căutat de poliție, după ce a fugit de la locul accidentului SURSE

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 14:36
4222 citiri
Fiul lui Ilie Dumitrescu a produs un accident rutier grav în București. E căutat de poliție, după ce a fugit de la locul accidentului SURSE
Ilie Dumitrescu este analist la DigiSport FOTO Facebook / Ilie Dumitrescu

Actorul Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a provocat un accident rutier grav duminică, 14 septembrie, în București. Ulterior, el a fugit de la locul accidentului, iar acum este în atenția oamenilor legii, scrie Adevărul, care citează surse judiciare.

Fiul lui Ilie Dumitrescu avea viteză mare când, la intersecția dintre bulevardele Mircea Eliade și Primăverii din București, a intrat într-o mașină condusă de o tânără. Șoferița a fost rănită.

Deși accidentul a fost unul grav, Dumitrescu Jr. a continuat să gonească prin București. Victima a fost descarcerată și transportată la Spitalul Floreasca. Pe lângă ea, Toto Dumitrescu a mai lovit o mașină.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră București.

Ulterior, Dumitrescu Jr. și-a abandonat mașina. Polițiștii au demarat căutările pentru identificarea și reținerea lui Toto Dumitrescu, mai scrie sursa citată.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a precizat instituția.

Conform Codului Penal, fuga de la locul accidentului se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani.

