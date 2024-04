O mașină de curse a intrat în plin într-un grup de spectatori. Șapte persoane au fost ucise și mai multe sunt rănite grav VIDEO

O maşină de curse a ieşit de pe traseu în timpul unei competiţii desfăşurate duminică în Sri Lanka şi a intrat într-o mulţime de spectatori şi de oficiali ai cursei, cauzând moartea a şapte persoane şi rănirea altor 20, au anunţat autorităţile, potrivit AP.

Mii de spectatori au văzut accidentul care a avut loc în timpul cursei din oraşul Diyatalawa, situat la aproximativ 180 de kilometri est de capitala Colombo.

Încă nu se ştie cauza accidentului.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei, Nihal Thalduwa, a declarat că una dintre maşini a ieşit de pe pistă şi a intrat în spectatorii şi oficialii evenimentului. Şapte persoane, inclusiv patru oficiali, au fost ucise, iar alte 20 de persoane au ajuns la spital, a declarat Thalduwa. El a precizat că trei dintre răniţi se află în stare critică.

Thalduwa a declarat că poliţia a lansat o anchetă. Cursa a fost suspendată după accident.

Aproximativ 45.000 de spectatori se adunaseră pe circuitul de curse de la o academie militară din Sri Lanka. Evenimentul a fost organizat de armata din Sri Lanka şi de Sri Lanka Automobile Sports.

