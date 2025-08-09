Accident bizar pe un pod. Ce au descoperit polițiștii într-o mașină. Mai mulți indivizi au venit de urgență la fața locului

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 09 August 2025, ora 21:06
2565 citiri
Accident bizar pe un pod. Ce au descoperit polițiștii într-o mașină. Mai mulți indivizi au venit de urgență la fața locului
Locul accidentului FOTO stiridetimisoara.ro

Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc sâmbătă, 9 august, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi.

Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului, astfel că au intervenit jandarmii. Surse afirmă că într-una dintre maşini au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.

Anchetatorii iau în calcul varianta ca accidentul de pe Podul Mihai Viteazul din Timişoara să fi fost provocat intenţionat de unul dintre şoferi. La locul accidentului s-au adunat imediat mai mulţi bărbaţi de etnie romă, astfel că jandarmii au intervenit rapid.

De asemenea, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, pe bancheta uneia dintre maşinile implicate în accident au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.

Pagubele făcute Podului Mihai Viteazul, în urma accidentului, sunt cu atât mai însemnate cu cât acesta este unul dintre podurile istorice ale Timişoarei. Situat la capătul bulevardului Mihai Viteazul, podul a fost construit în 1913-1914, pe locul unui pod de lemn ce funcţionase neîntrerupt din 1718 şi care fusese ranforsat în 1898.

”Astăzi, 9 august, un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului au rezultat două victime, respectiv conducătorul auto de 22 de ani şi un pieton în vârstă de 49 de ani”, a transmis IPJ Timiş.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

”Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situaţii de fapt în care s-a produs accidentul”, a precizat IPJ Timiş.

Fiul lui Mihai Leu, accident cu mașina tatălui său. Copilotul a fost rănit VIDEO
Fiul lui Mihai Leu, accident cu mașina tatălui său. Copilotul a fost rănit VIDEO
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului...
Ce a pățit un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Au mai fost incidente similare
Ce a pățit un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Au mai fost incidente similare
Trei bărbați au fost văzuți sâmbătă, 9 august, urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o parașută pentru a coborî. Toți trei au fost reținuți de poliție. Cei trei...
#accident, #masini, #politie, #Timisoara , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
VIDEO Ce gest a facut frantuzoaica Meta Tumba, dupa ce Stefania Uta a invins-o la o sutime de secunda
Digi24.ro
O tara unde "banii cash fac legea" si cei mai multi oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Adevarul.ro
Imaginea inconstientei: un sofer intoarce masina pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti si loveste un alt autovehicul. Ce amenda a primit

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a pățit un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Au mai fost incidente similare
  2. Putin i-a dat „Ordinul Lenin” emisarului lui Trump. Nu pentru el, ci pentru directorul CIA al cărui fiu a murit luptând în Ucraina pentru Armata Rusă
  3. Rusia condamnă Israelul pentru planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza. „Situația deja extrem de dramatică din enclava palestiniană”
  4. Accident bizar pe un pod. Ce au descoperit polițiștii într-o mașină. Mai mulți indivizi au venit de urgență la fața locului
  5. Descoperire remarcabilă în medicină. Cercetătorii spun că o substanță prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer
  6. Ziarul favorit al lui Trump dă sfaturi președintelui american: „Scoate barosul sancțiunilor. Alunecosul de Putin nu trebuie să scape de un armistițiu real”
  7. De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin. Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
  8. Final de misiune pentru patru astronauți. Au revenit pe Pământ după 5 luni pe Stația Spațială Internațională. „Unele momente tumultoase pe Pământ”
  9. Putin folosește tactici sovietice de negocieri, iar Trump este pe cale să cadă în capcană. „Ceri totul, dai ultimatumuri, nu cedezi, și se găsește vreunul prin Vest ca să-ți dea ceva”
  10. Cum caută Zelenski sprijin în Europa înainte ca Putin să stea față în față cu Trump. „Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni.”