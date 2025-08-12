Accident mortal provocat de un fotbalist român. Băut și drogat, a fugit de la locul faptei

Autor: Teodor Serban
Marti, 12 August 2025, ora 11:18
Accident mortal provocat de un fotbalist român. Băut și drogat, a fugit de la locul faptei
Accidentul a avut loc la Constanța FOTO Gsp.ro

Alex Florin Macarencu, fotbalist la echipa AS Unirea Topraisar (Liga a 5-a), a provocat un accident mortal. Băut și drogat, acesta a fugit de la locul faptei.

Accidentul tragic s-a produs în noaptea de duminică spre luni, pe Șoseaua Mangaliei, în municipiul Constanța.

Un bărbat de 57 de ani a fost lovit de un autoturism și a murit pe loc, în timp ce șoferul a dispărut imediat după impact.

Polițiștii l-au găsit rapid pe suspect, Alex Florin Macarencu, 28 de ani, fotbalist la o echipă din liga a cincea, Unirea Topraisar.

Conform primelor informații, rezultatele analizelor arată o alcoolemie uriașă, 3,82 mg/l alcool pur în sânge, plus teste pozitive pentru mai multe substanțe psihoactive.

„Astăzi, 11 august, în jurul orei 2.10, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificată o victimă – bărbat, de 57 de ani, din municipiul Constanța – care a fost declarată decedată.

Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul a fost acroșat de un autoturism, al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor.

În urma investigațiilor efectuate de polițiști, șoferul a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Topraisar.

Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a substanțelor din sânge.

În prezent, cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Constanța.

