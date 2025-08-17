Accident în lanț pe un drum din Giurgiu. Mai multe persoane au fost rănite

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 19:28
365 citiri
Accident în lanț pe un drum din Giurgiu. Mai multe persoane au fost rănite
În urma accidentului, patru persoane au fost rănite FOTO ISU

Un accident în lanţ, în care au fost implicate şase autovehicule, a avut loc duminică după-amiază pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu. În urma evenimentului, patru persoane au fost rănite, fiind preluate de ambulanţe şi duse la spital.

Evenimentul rutier a avut loc duminică după-amiază, pe DN 6, în zona localităţii Gorneni din judeţul Giurgiu, unde cinci autoturisme şi o autoutilitară s-au ciocnit. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD, trei autosanitare de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

În urma accidentului, patru persoane au fost rănite.

Este vorba despre două femei, cu vârste de 57 şi 72 de ani şi doi bărbaţi de 60 şi 74 de ani; victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la un spital din capitală, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

