Un bărbat a intrat cu mașina în curtea IPJ Dolj, unde a lovit șase autospeciale. Ce au descoperit polițiștii care l-au prins când încerca să fugă

Un bărbat a intrat cu mașina în curtea Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, după ce a lovit bariera de acces, iar apoi a lovit șase autospeciale parcate. El a vrut să fugă, dar a fost imobilizat de personalul de serviciu de la IPJ.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au anunțat că un bărbat de 38 de ani din Calafat este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violarea sediului profesional.

”În noaptea de 25 spre 26 august, în jurul orelor 01.25, bărbatul, în timp ce conducea un autoturism pe strada Amaradia, din Craiova, ar fi pătruns pe aleea de acces către sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, ar fi lovit bariera și ulterior autospeciale de poliție parcate în curtea inspectoratului, rezultând astfel avarierea a șase autovehicule. După producerea evenimentului, conducătorul auto a coborât de la volanul autoturismului, încercând să părăsească zona, însă a fost imobilizat de personalul de serviciu”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, fiind dus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea consumului de alcool și substanțe interzise, rezultatul analizelor de laborator indicând o concentrație de 1,63 g/l alcool pur în sânge.

Astfel, polițiștii au precizat că bărbatul mai este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

