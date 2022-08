Șofer din Vaslui, arestat preventiv după un accident cu cinci victime. Printre răniți, și un copil

Un bărbat în vârstă de 53 de ani din municipiul Vaslui care, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a provocat, în cursul săptămânii trecute, un accident rutier soldat cu cinci victime a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

"În baza probatoriului administrat, poliţiştii vasluieni l-au reţinut pe conducătorul auto, pe o perioadă de 24 ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Bărbatul a fost prezentat ulterior Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui cu propunerea emiterii unei măsuri preventive, fiind luată măsura arestului preventiv. Cercetările sunt continuate de către poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a bărbatului", se precizează într-un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.

Pe data de 5 august, pe DN 15D, în proximitatea localităţii Cănţălăreşti, pe sensul spre municipiul Iaşi a avut loc un accident de circulaţie în care au fost implicate trei autovehicule. În urma evenimentului rutier au suferit vătămări corporale cinci persoane printre care şi un copil, toate victimele fiind transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă pentru acordarea de îngrijiri medicale. Aflat în stare gravă, copilul a fost transferat ulterior la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi.

Din primele cercetări efectuate, poliţiştii vasluieni au stabilit că autoturismul condus de bărbatul de 53 de ani din municipiul Vaslui, se deplasa pe direcţia Vaslui spre Iaşi conducătorul auto fiind cel care a provocat accidentul. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul cercetat a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0.88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

