UPDATE Tânărul de 18 ani din Dâmbovița prins sub un mal de pământ a murit. Medicii nu l-au mai putut readuce la viață

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 19:30
429 citiri
Tânăr de 18 ani din Dâmbovița prins sub un mal de pământ FOTO ISU Dâmbovița

Autoritățile din județul Dâmbovița s-au mobilizat, joi după-amiază, 4 septembrie, pentru salvarea unui tânăr prins sub un mal de pământ. El a fost scos inconștient și i se fac manevre de resuscitare.

UPDATE 19:20 ISU Dâmboviţa anunţă că tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, cadrele medicale declarând decesul.

Potrivit oficialilor Poliţiei Dâmboviţa, bărbatul a fost prins sub malul de pământ într-un şanţ executat pentru reţeaua de canalizare.

”În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că un tânăr, de 18 ani, din comuna Dragodana, angajat al unei societăţi comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcţii, în timp ce s-ar fi aflat într-un şanţ executat pentru reţeaua de canalizare, la o adâncime de aproximativ 3-4 metri, ar fi fost surprins de malurile ce s-ar fi surpat, întrucât nu ar fi fost montaţi pereţi de sprijinire a acestora”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Cazul este considerat accident de muncă.

Trupul neînsufleţit al tânărului va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

Știrea inițială

Alerta în acest caz a fost dată în jurul orei 17:35, când Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița a fost anunțat că un tânăr de 18 ani a fost prins sub un mal de pământ, în satul Vișina.

”La fața locului intervin pompierii de la Detașamentul Găești cu două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, Garda de Intervenție Vișina cu o autospecială de stingere și Detașamentul Târgoviște cu un container multirisc. Persoana, un bărbat în vârstă de 18 ani, a fost extrasă de sub mal în stare de inconștiență”, transmite ISU Dâmbovița.

Tânărul este în stop cardio-respirator, iar, la ora transmiterii acestei știri, echipajele medicale îi fac manevre de resuscitare.

