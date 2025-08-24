Tragedia din Munții Făgăraș. Doi tineri, proaspăt logodiți, sunt printre cei patru decedați. Cu doar trei săptămâni înainte, Ștefania scăpase dintr-un alt accident

Autor: Mihai Diac
Duminica, 24 August 2025, ora 16:12
Tragedia din Munții Făgăraș. Doi tineri, proaspăt logodiți, sunt printre cei patru decedați. Cu doar trei săptămâni înainte, Ștefania scăpase dintr-un alt accident
Locul unde a avut loc tragedia FOTO Facebook/ISU Argeș

Ștefan și Ștefania, proaspăt logodiți, sunt printre cei patru tineri care au murit în accidentul rutier din Munții Făgăraș.

La volan se afla Ștefan Matei Berevoianu, iar în mașină se mai aflau logodnica lui, Ștefania, și trei prieteni: Darie Ștefan Teodor, Alexandra Gorgan și Costin Petrișor Bulgaru, informează Observator News la data de 24 august 2025.

Tinerii plecaseră sâmbătă dimineața, din localitatea Lerești, cu un automobil 4x4, cumpărat de tatăl șoferului cu doar trei zile înainte.

Tinerii ar fi dorit să vadă răsăritul de pe crestele Munților Iezer și au urcat mai bine de 30 de kilometri pe un drum vechi, îngust și dificil. În zona Colții Caprei - Portăreasa, roata din față dreapta ar fi prins marginea drumului, iar din acest motiv mașina s-a rostogolit în prăpastie.

În urma impactului, logodnicii, Ștefan și Ștefania, și-au pierdut viața. Cu doar trei săptămâni înainte, Ștefania scăpase dintr-un alt accident rutier.

Singurul care a scăpat cu viață a fost Costin Petrișor Bulgaru (21 de ani). El a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei. Ca elemente favorizante ar fi terenul dificil și lipsa de vizibilitate. Pe de altă parte, supraviețuitorul le-a spus anchetatorilor că șoferul ar fi încercat să testeze puterea mașinii.

