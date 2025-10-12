Accident dramatic pe un drum din Cluj. Doi tineri au murit, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion care transporta cherestea și s-a făcut praf

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 19:33
452 citiri
Poliţiştii sunt la fața locului şi încearcă să stabilească cum s-a produs evenimentul FOTO ISU Cluj

Doi tineri de aproximativ 25 de ani au murit duminică, 12 octombrie, într-un accident rutier produs pe DN 1 C, în judeţul Cluj. Maşina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion care transporta cherestea.

ISU Cluj a intervenit, duminică, pe DN 1 C, la un grav accident rutier petrecut pe raza localităţii Câţcău.

În accident au fost implicate un autoturism şi un autotren care transporta chereste. Un bărbat a fost încarcerat în autoturism.

”În afara autoturismului a fost găsită o femeie, ambele victime prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. Bărbatul a fost extras din autoturism de către pompieri”, a transmis ISU Cluj.

Pompierii au transmis că cele două victime declarate decedate aveau aproximativ 25 de ani.

Conducătorul autotrenului a refuzat transportul la spital.

Poliţiştii sunt la fața locului şi încearcă să stabilească cum s-a produs evenimentul, trafic în zonă fiind complet blocat.

