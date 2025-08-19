Detalii șocante despre cei doi tineri care au murit în accidentul de pe A1. S-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului

Detalii șocante despre cei doi tineri care au murit în accidentul de pe A1. S-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
Accident pe A1, 19 august / FOTO: Bogdan Ionuț, grup privat Facebook Info Trafic București si Ilfov-Radare - R.A.R

Doi tineri au murit marți dimineața, 19 august, după ce au fost loviți de un autotren, pe autostrada A1 București-Pitești. Cei doi erau pietoni și se aflau pe șosea când a avut loc accidentul. Circulația a fost restricționată, astfel că valorile de trafic sunt ridicate pe sensul spre Pitești.

Cei doi pietoni ar fi doi tineri, un bărbat și o femeie, care au decedat la scurt timp după impact în ciuda eforturilor echipelor de salvare. Șoferul TIR-ului le-ar fi spus polițiștilor că cei doi tineri s-au aruncat îmbrățișați în fața mașinii sale, ceea ce ar duce la ipoteza unei sinucideri, potrivit observatornews.ro.

Polițiștii ajunși la fața locului l-au testat pe șoferul autocamionului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Accidentul a avut loc pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici.

”Din primele informații, cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroșați de un autotren. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr și o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a informat ISU Giurgiu.

Cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

Potrivit Centrului Infotrafic, circulația a fost restricționată în urma accidentului. Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Pitești, astfel că șoferii sunt sfătuiți să ruleze cu prudență sporită și să păstreze o distanță regulamentară între vehicule.

