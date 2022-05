Un tânăr 32 de ani, judecat pentru ucidere din culpă, după ce a provocat un accident mortal având o alcoolemie de peste 2,3 la mie, a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare.

Sentința arată că tânărul a mai fost judecat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, dar aplicarea pedepsei a fost amânată.

O sentință definitivă pronunțată în cursul lunii februarie 2022 de Curtea de Apel Pitești arată cum a ajuns să omoare, urcându-se băut la volan, un șofer care a beneficiat de o sentință blândă într-un alt dosar de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Concret, în anul 2015, după ce a provocat un accident rutier intrând cu mașina într-un cap de pod, tânărul, în vârstă de 25 de ani la vremea respectivă, a fost testat pentru consumul de alcool, descoperindu-se că are o alcoolemie de 2,3 la mie în sânge.

Pe numele tânărului a fost deschis dosar penal, iar în urma procesului a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, ceea ce înseamnă că a rămas cu cazierul curat.

„Faptele inculpatului prezintă un grad de pericol social sporit, având în vedere numărul mare al accidentelor de circulație din ultimul timp, cauzate în principal și de conducerea sub influenta alcoolului.

Instanța va avea totuși în vedere atitudinea inculpatului de recunoaștere a faptei, de colaborare cu organele judiciare încă de la început, precum și împrejurarea că acesta nu are antecedente penale, are un loc de muncă, ceea ce conduce la concluzia că fapta comisă poate constitui doar o întâmplare, ce nu se va mai repeta in viitor și că inculpatul va înțelege importanța deosebită a respectării normelor de circulație pe drumurile publice”, și-a motivat Judecătoria Sectorului 4 hotărârea.

Și-a bătut joc de șansa primită

Dosarul penal în care i-a trecut glonțul pe lângă ureche nu l-a făcut pe tânăr să se liniștească. În 16 iunie 2019 s-a urcat din nou la volan cu o alcoolemie uriașă, 2,43 la mie, și a provocat, pe DN 7, un accident rutier în urma căruia un bărbat de 37 de ani a murit. Concret, aflându-se la volanul unui Audi A4, tânărul a intrat pe contrasens și a lovit o mașină care circula regulamentar provocând decesul șoferului nevinovat.

Cum s-a apărat șoferul ucigaș

La proces, tânărul trimis în judecată, care este absolvent de ASE, s-a apărat spunând că faptele sale „sunt rezultatul unei probleme generate de dependenţa de alcool”.

„Circumstanţele personale conturează imaginea unei persoane care are toate premisele de a se reintegra social şi de a înţelege consecinţele faptelor sale fără orientarea unor pedepse către maximul special. Încă de la început acesta a recunoscut faptele şi a avut o atitudine de regret şi încă din anul 2019 urmează un program terapeutic pentru adicţia de alcool la o clinică specializată, program cu ajutorul căruia a reuşit să învingă aceasta dependent”, a arătat avocatul tânărului în proces.

În dosar a fost realizată și o expertiză psihologică extrajudiciară din care a reieșit că riscul reluării consumului de alcool a fost evaluat la minim, cel mai mare regret al inculpatului este că din cauza lui a murit un om şi nu a învăţat din experienţa pe care a avut-o cu tatăl său, să „realizeze că alcoolul te poate distruge pe tine, dar şi pe cei de lângă tine”.

Condamnat definitiv la șase ani de închisoare

În urma procesului din al doilea dosar în care a fost trimis în judecată, tânărul a fost condamnat la șase ani de închisoare, bineînțeles, cu executare.

„Conform susţinerilor inculpatului din motivele de apel depuse, dependenţa de alcool a fost atrasă de situaţia familiei din care acesta provine, afectată de consumul abuziv al tatălui său care se manifesta violent la adresa membrilor şi a dus la divorţul părinţilor.

Aspectul că faptele săvârşite au avut loc pe fondul dependenţei de alcool nu constituie un argument în favoarea inculpatului, aşa cum pare că se susţine, ci unul în defavoarea acestuia întrucât, deşi devenise dependent, acesta a continuat să urce la volan, punând în pericol nu numai viaţa sa, dar mai ales a celorlalţi participanţi la trafic”, se arată în sentința Curții de Apel Pitești, care este definitivă.

Judecătorii au mai arătat că, deși circumstanțele personale ale inculpatului, indică o persoană integrată social şi care a făcut eforturi pentru ajustarea conduitei sale sociale, îndeosebi după anul 2019, sunt considerate insuficiente, „pericolul faptelor săvârşite fiind unul deosebit”.

„Prin modul concret de săvârşire a faptelor, victima nu a avut practic nicio şansă de supravieţuire doar pentru faptul că s-a aflat la momentul şi locul respectiv în calea inculpatului”, au mai arătat judecătorii.

