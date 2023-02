Tenismenul francez Ugo Humbert (85 ATP) a suferit o accidentare teribilă la turneul de la Montpellier, în timpul meciului din turul secund cu ibericul Davidovich Fokina, în urma căreia a fost nevoit să abandoneze.

La începutul setului trei, după ce l-a câștigat pe primul cu 6-1 și l-a pierdut pe al doilea cu 7-6, Humbert a alergat după o minge, dar s-a împiedicat și a căzut, lovindu-se și la cap.

Adversarul Fokina a venit imediat pentru a-l consola pe Humbert, iar la finalul partidei a oferit o declarație emoționantă.

"Îmi vine și mie să plâng pentru că l-am văzut pe el cum plânge. Ne știm de când eram copii. Niciodată nu e ușor să vezi un prieten în această situație.

În timpul meciului a luptat foarte bine, a avut sprijinul publicului. A jucat foarte bine.

Voiam să joc și setul trei, dar știu că nu e ușor să joci accidentat. Sper că se va recupera și va juca săptămâna viitoare", a spus Fokina, la conferința de presă.

Wishing you well after this @HumbertUgo ☹️

Humbert was forced to retire at one-set all at @OpenSuddeFrance pic.twitter.com/bqolg8JTEy