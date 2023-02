Chelsea a fost învinsă acasă de lanterna roşie Southampton, cu 1-0, sâmbătă, în etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Angliei.

Înfrângerea, venită după golul din lovitură liberă al lui James Ward-Prowse, din minutul 45+1, pune şi mai multă presiune pe antrenorul londonezilor, Graham Potter. În clasament, Chelsea este doar pe locul 10, cu 31 de puncte după 23 de jocuri.

Meciul a fost marcat și de accidentarea teribilă suferită de căpitanul lui Chelsea, spaniolul Azpilicueta, care a fost lovit în zona gâtului de un adversar care a înceract să execute o ”foarfecă” spectaculoasă.

Azpilicueta a avut nevvoie inclusiv de mască de oxigen pentru a părăsi terenul și a fost transportat imediat la spital.

”Este conștient, la spital. Sunte îngrijorați, dar se află în cel mai bun loc posibil”, a anunțat antrenorul Potter.

Cesar Azpilicueta had to be stretchered off the pitch after taking a kick from Sékou Mara.

