Accidentarea stupidă a unui pilot de top, după ce a câștigat cursa și a ieșit din mașină VIDEO

Autor: Teodor Serban
Duminica, 10 August 2025, ora 18:18
303 citiri
Connor Zilisch FOTO Captura X

Connor Zilisch, câştigătorul cursei NASCAR Xfinity Series, a doua divizie a organizaţiei automobiliste din SUA, de la Watkins Glen International din New York, a suferit un accident grav pe Victory Lane.

Aşa cum este obişnuit, el a încercat să se urce pe portiera maşinii pentru a-şi sărbători succesul. Dar când era pe punctul de a se ridica complet, piciorul stâng i s-a blocat în habitaclu, făcându-l să-şi piardă echilibrul.

Connor Zilisch a căzut cu capul pe sol. Pilotul, conştient, a fost dus rapid la un spital din apropiere. Rezultatul: o claviculă ruptă şi câteva zile de indisponibilitate.

Născut în Carolina de Nord, pilotul în vârstă de 19 ani a obţinut a şasea victorie NASCAR Xfinity în acest sezon. Câştigător a patru din ultimele cinci curse, el este programat să concureze în a 24-a etapă a sezonului, la Daytona International Speedway pe 23 august.

După ce a fost externat din spital, pilotul a dat veşti liniştitoare pe contul său X duminică dimineaţă, dar, în mod logic, nu va putea participa la cursa NASCAR Cup Series de la Watkins Glen de duminică, ca parte a circuitului principal NASCAR.

