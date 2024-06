Coincidență atroce. Ce a postat avocata din Iași înainte de a încerca să ucidă un motociclist în trafic FOTO VIDEO

Alexandra Cioată, avocata din Iași care este acuzată de tentativă de omor, după ce a lovit intenționat cu mașina un motociclist din trafic, este arestată preventiv pentru 30 de zile. O coincidență morbidă a fost descoperită de Bună Ziua Iași pe conturile ei de pe rețele de socializare.

Cu doar trei zile înainte de accidentul rutier pe care este acuzată că l-a provocat, Cioată a publicat o poză cu un pistol pe o carte. Titlul acesteia este „Rugați-vă pentru fratele Alexandru”, de Constantic Noica. Alexandru este prenumele motociclistului accidentat de avocată.

Acuzată mai întâi de vătămare din culpă, Alexandra Cioată este cercetată în prezent pentru tentativă de omor și părăsirea locului accidentului. Aflată în arest prezentiv pentru o lună, ea riscă până la 10 ani de închisoare dacă este găsită vinovată de ambele capete de acuzare.

Motociclistul accidentat de avocata din Iași a povestit cum a fost speriat de comportamentul Alexandrei Cioată în trafic.

„M-am uitat în oglinzi să văd dacă pot face dreapta, iar atunci am văzut mașina din spate că venea cu viteză foarte mare. Am zis că nu pot să frânez, că, dacă frânez, mă ia din plin. M-am speriat și am virat pe a doua bandă ca să pot lăsa prima bandă liberă pentru mașina din spate să se ducă în față, să nu intre în mine. După cum se vede pe filmare, eram pe prima bandă, mașina la fel și s-a izbit în spatele meu, intenționat”, a explicat Alexandru, motociclistul lovit intenționat, citat de BZI. Ziarul ieșean a publicat și un clip video în care se vede cum mașina avocatei accelerează pentru a lovi motociclistul.

