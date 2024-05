Campanie îndrăzneață pentru prevenirea accidentelor rutiere: ”Condu ca o femeie!” FOTO

O campanie inedită împotriva accidentelor rutiere, menită să schimbe și stereotipurile de gen, a fost lansată de o asociație franceză.

Campania cu sloganul ”Condu ca o femeie!” se adresează șoferilor, în contextul în care, potrivit statisticilor, 80% din accidentele grave sunt cauzate de aceștia. Bărbații sunt îndemnați să conducă mai prudent.

“CONDUISEZ COMME UNE FEMME” Sur la route, 84% des accidents mortels sont causés par des hommes*C’est en partant de ce chiffre sans équivoque que Victimes & Citoyens présente sa nouvelle campagne “Conduisez comme une femme”. https://t.co/BttY6Rg4l9@RoutePlusSure @MediaMonksParis pic.twitter.com/0myEqMrvYr — Victimes&Citoyens (site officiel) (@victimescitoyen) May 9, 2024

Ideea îndrăzneață și neconvențională are la bază datele Observatorului francez pentru siguranța rutieră, potrivit cărora 84% din accidentele rutiere mortale au fost cauzate de bărbați în perioada 2022-2023. În plus, șoferii sunt responsabili și pentru 93% din accidentele produse sub influența alcoolului.

Ads

Campania are astfel și scopul de a respinge ideea că bărbații ar fi șoferi mai buni decât femeile, promovând ideea că stilul de conducere al șoferițelor va contribui la siguranța în trafic.

”Trebuie doar să ne uităm la cifre pentru a demonstra că această idee preconcepută nu are nicio bază - în special statistici. Cifrele sunt clare: pentru a rămâne în viață la volan, cel mai bun lucru pe care îl pot face bărbații este să adopte același comportament ca și femeile. Atunci ar scădea numărul accidentelor, precum și numărul victimelor”, a transmis asociația franceză, potrivit Adevărul.

”Nu o să aibă impact”

”Probabil că vor privi așa, ca o reclamă cel mult amuzantă, însă nu o să aibă un impact. Vor fi foarte multe glume pe seama asta sau vor fi aluzii atunci când cineva conduce într-un anumit stil. Nu cred că are un efect benefic”, susține psiholoaga Keren Rosner. Ea consideră că penalizarea va rămâne cea mai eficientă metodă, pentru că ”majoritatea știu teoria, dar nu o aplică”.

Faptul că femeile sunt mai prudente la volan decât bărbații este confirmat și de datele europene, inclusiv de cele ale Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor (ETSC), care arată că șoferițele sunt implicate în doar 20% din accidentele rutiere grave. Bărbații sunt mai agresivi și depășesc mai frecvent viteza legală, mai reiese din aceste date.

Ads