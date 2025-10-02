Dosar penal după ce o tânără pe trotinetă electrică a accidentat un copil de 6 ani. Micuțul ar fi traversat banda de biciclete fără să se asigure

Dosar penal după ce un copil de 6 ani a fost lovit de o tânără pe trotinetă electrică FOTO /Pexels

Un copil de 6 ani a fost lovit de o tânără care circula cu trotineta electrică pe banda de biciclete, iar polițiștii au deschis un dosar penal în urma incidentului care a avut loc în Constanța. Anchetatorii spun că micuțul ar fi traversat banda de biciclete fără să se asigure.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a informat joi, 2 octombrie, că lucrătorii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, seara trecută, cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul 1 Decembrie din municipiul reședință.

„Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie, de 25 de ani, a condus o trotinetă electrică pe bulevardul 1 Decembrie 1918, dinspre bulevardul I.C. Brătianu către Casa de Cultură, iar la un moment dat ar fi accidentat un minor, de 6 ani, care s-ar fi angajat în traversarea pistei de biciclete fără să se asigure. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a copilului”, reiese din comunicatul transmis de IPJ.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.

În 2025, până la finalul lunii septembrie, au fost înregistrate peste 1.000 de accidente care au implicat trotinete electrice în România și 7 decese.

Parlamentarii au propus deja amendamente la legislație, care ar putea scădea riscul de accidente. Acestea includ:

vârstă minimă pentru utilizarea trotinetelor electrice - 16 ani (față de 14 ani, cum prevede legislația în prezent)

viteza de deplasare de maximum 25 kilometri pe oră, la o putere a motorului de 2 KW

purtarea căștii de protecție va fi obligatorie

