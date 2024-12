Accidente în lanț pe un pod din SUA. Peste 30 de persoane au fost rănite în 6 incidente rutiere FOTO/VIDEO

Mai mult de 30 de persoane au fost rănite pe un pod din apropiere de New Orleans, după ce condiţiile de ceaţă densă au contribuit la producerea mai multor accidente de maşină care au forţat închiderea podului lung de 38,6 kilometri care leagă malurile de nord şi de sud ale lacului Pontchartrain din sud-estul Louisianei, transmite The Associated Press.

Carlton Dufrechou, directorul general al Lake Pontchartrain Causeway, a declarat că au avut loc şase accidente - două pe breteaua dinspre sud şi patru pe cea dinspre nord.

Pompierii din St. Tammany Parish au declarat pentru agenţiile de presă locale că 33 de persoane au fost transportate la spitalele din zonă cu răni. Nu au existat decese.

Dufrechou a declarat că nu cunoaşte numărul exact de vehicule implicate în accidente sau numărul total de răniţi.

Multiple car crashes close 24-mile-long bridge outside of New Orleans after sudden fog https://t.co/98nQOnNZU7 pic.twitter.com/mb3toDnKi8 — The Independent (@Independent) December 18, 2024

În total, 30 de persoane au rămas blocate pe pod timp de câteva ore şi au fost transportate cu duba, fie la Metairie, pe malul sudic, fie la Mandeville, pe malul nordic al lacului, pe parcursul zilei, au declarat oficialii.

”Ceaţa a fost cu siguranţă un factor, dar din ceea ce am auzit nu a fost (singurul) factor”, a spus el.

”A existat o oarecare ceaţă pe pod, dar ceaţa s-a format brusc. Ne uităm tot timpul la accidentele de pe acest pod şi 60% până la 70% din aceste accidente se datorează neatenţiei la volan, fie că trimiteţi mesaje, fie că răspundeţi la telefon, fie că priviţi în jos şi nu vă uitaţi la drum”, a adăugat oficialul.

A few minutes ago: Dence fog led to Multi-Vehicle Crash on Lake Pontchartrain Causeway Bridge A massive crash involving 40-50 vehicles occurred on the Lake Pontchartrain Causeway Bridge in New Orleans, Louisiana, USA 🇺🇲 Key Details: 1. 11 people injured 2. Temporary closure of… pic.twitter.com/Cc3aZuVCm2 — Weather monitor (@Weathermonitors) December 17, 2024

Podul, care leagă zona metropolitană New Orleans de pe ţărmul sudic de comunităţile suburbane de pe ţărmul nordic, a fost închis în jurul orei 8:30. După ce vehiculele avariate de pe cele două deschideri paralele au fost îndepărtate, podul a fost redeschis în jurul orei 17:00 cu convoaie rulante, au declarat oficialii.

Accidentele de marţi, 17 decembrie, amintesc de un accident mortal produs pe Interstate 55, la 23 octombrie 2023, lângă New Orleans. Şapte automobilişti au murit şi aproximativ două duzini au fost răniţi în caramboluri în care au fost implicate aproximativ 160 de vehicule în mijlocul aşa-numitului fenomen ”super-ceaţa”, creată de fumul de la incendiile din mlaştini amestecat cu ceaţa densă.

Podul de deversare Bonnet Carre a fost, de asemenea, închis pentru scurt timp din cauza ceţii, dar a fost redeschis ulterior. Nu au fost raportate accidente pe acest pod în timpul vremii nefavorabile.

