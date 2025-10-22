România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:34
150 citiri
România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie
România are cele mai multe decese în accidente rutiere din UE FOTO ISU Ialomița

România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Țara noastră a înregistrat anul trecut o rată de 78 de decese în accidente rutiere la milionul de locuitori, în timp ce media europeană a fost de 45, arată un raport oficial.

Pe drumurile din România au murit anul trecut 1.478 de persoane din cauza accidentelor, iar cu o rată de 78 de decese la milionul de locuitori suntem pe primul loc negativ în Uniunea Europeană. Imediat după țara noastră este Bulgaria, cu o rată de 74 de decese, arată un raport oficial citat de Radio București.

La polul opus se află Suedia, cu 20 de decese la milionul de locuitori, și Danemarca, care a înregistrat 24.

Ca vedere generală, în Uniunea Europeană au murit anul trecut în accidente auto aproape 20.000 de persoane, ceea ce înseamnă o rată de 45 de decese la milionul de locuitori, în scădere cu 2% față de 2023. Cu cele 1.478 de decese înregistrate în România, procentul țării noastre din toate decesele înregistrate în UE, în urma evenimentelor rutiere, în 2024, este de 7,4%.

Deși rata este mare față de ambițiile Uniunii, acesta este un scor bun la nivel global. Dacă ne referim strict la cazul țării noastre, există o îmbunătățire, pentru că s-a înregistrat o reducere a deceselor cu 4% față de 2023 și cu 21% față de 2019.

Conform datelor preliminare colectate de Comisie, cifrele din primul semestru al acestui an arată din nou o scădere a accidentelor pentru țara noastră cu peste 10%.

Cine ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR? „Ilie Bolojan se află într-o situație dificilă. S-a așteptat mai mult de la mandatul său”
Cine ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR? „Ilie Bolojan se află într-o situație dificilă. S-a așteptat mai mult de la mandatul său”
Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților, una dintre cele mai importante inițiative ale Guvernului condus de Ilie Bolojan. Judecătorii au declarat legea...
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
După mai multe săptămâni în care social-democrații s-au poziționat complet împotriva organizării alegerilor parțiale pentru Primăria București în luna noiembrie a acestui an, coaliția...
#accidente rutiere, #sosele Romania accidente, #medie ue, #rata decese accidente, #sosele nesigure , #accidente rutiere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majora facuta de specialisti
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cunoscutul avion Concorde se pregătește să revină în forță în 2026. Concorde 2.0 ar putea face drumul Londra - New York în două ore
  2. România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie
  3. Mii de polițiști de penitenciare vor picheta Ministerul Justiției. Sunt programate proteste până la sfârșitul lunii octombrie, dar acestea s-ar putea prelungi
  4. Noi detalii în cazul spitalului din Constanța unde o femeie a murit după naștere: „Am găsit avize emise 'din pix', proceduri ignorate şi decizii dictate de profit”
  5. Candidatul lui Trump, retras din cursa pentru funcția de șef al Biroului Consilierului Special. Decizia, după apariția unor declarații naziste
  6. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vizită la Washington, pentru o întâlnire misterioasă cu Donald Trump
  7. Sarkozy nu își pierde paza personală nici în închisoare. Doi agenți de securitate vor sta într-o celulă vecină și au grijă să nu i se întâmple nimic fostului președinte
  8. Afaceristul Trump vrea trocul anului: Oferă 8.000 de km pătrați lui Putin în schimbul Premiului Nobel, dar e un obstacol
  9. Veste groaznică pentru Putin, venită de la Londra: Trupele britanice și aliate ”sunt gata să fie trimise” în Ucraina
  10. Neputința lui Trump pusă la zid. Un general german dezvăluie singura strategie care îl oprește pe Putin