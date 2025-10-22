România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie

România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Țara noastră a înregistrat anul trecut o rată de 78 de decese în accidente rutiere la milionul de locuitori, în timp ce media europeană a fost de 45, arată un raport oficial.

Pe drumurile din România au murit anul trecut 1.478 de persoane din cauza accidentelor, iar cu o rată de 78 de decese la milionul de locuitori suntem pe primul loc negativ în Uniunea Europeană. Imediat după țara noastră este Bulgaria, cu o rată de 74 de decese, arată un raport oficial citat de Radio București.

La polul opus se află Suedia, cu 20 de decese la milionul de locuitori, și Danemarca, care a înregistrat 24.

Ca vedere generală, în Uniunea Europeană au murit anul trecut în accidente auto aproape 20.000 de persoane, ceea ce înseamnă o rată de 45 de decese la milionul de locuitori, în scădere cu 2% față de 2023. Cu cele 1.478 de decese înregistrate în România, procentul țării noastre din toate decesele înregistrate în UE, în urma evenimentelor rutiere, în 2024, este de 7,4%.

Deși rata este mare față de ambițiile Uniunii, acesta este un scor bun la nivel global. Dacă ne referim strict la cazul țării noastre, există o îmbunătățire, pentru că s-a înregistrat o reducere a deceselor cu 4% față de 2023 și cu 21% față de 2019.

Conform datelor preliminare colectate de Comisie, cifrele din primul semestru al acestui an arată din nou o scădere a accidentelor pentru țara noastră cu peste 10%.

