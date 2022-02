Cât va costa benzina după scăderea accizei la carburanți: "Prețul a atins deja un prag de la care consumul o să scadă vertiginos"

Sociologul și scriitorul Sebastian Lăzăroiu, fost consilier prezidențial, a făcut miercuri, 23 februarie, o analiză privind impactul pe care îl va avea conflictul din Ucraina asupra prețurilor le energie și combustibil.

Într-o postare pe Facebook, acesta subliniază că noile sancțiuni impuse de Occident Rusiei vor avea, de asemenea, consecințe economice peste care vor trece mai ușor țările dezvoltate din UE, nu și România.

În acest context, Lăzăroiu subliniază necesitatea ca statul să intervină pentru a ajuta populația.

O serie de analiști au opinat că prețul benzinei va scădea, în următoarea perioadă, cu aproximativ 1 leu. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat convins luni, 21 februarie, că reducerea cu 50% a accizei la carburanți ar însemna un preț cu 1,2 lei mai redus pe litrul de benzină, adică de la 7 lei în prezent până la 5,8 lei după aplicarea măsurii.

”În momentul ăsta e război, doar că nu unul convențional (încă). Nu mai poți să vorbești de market economy, business as usual. E nevoie de măsuri tranzitorii, care cer intervenția statului. Altfel, populația va sărăci și mai mult, firmele vor falimenta pe capete.

Ads

Dacă măsurile înseamnă scăderi de taxe, cum e acciza la combustibil, atunci ele trebuie luate. Va mai crește prețul pe baril, se înțelege, dar ăsta nu e un motiv să nu tai din accize. Nu va influența prețul la pompă scăderea accizei? Mă îndoiesc. Prețul a atins deja un prag de la care consumul o să scadă vertiginos. Și benzinarii vor să vândă.

A lăsa lucrurile la voia întâmplării sau la capriciile pieței înseamnă, acum, costuri de nesuportat pentru firme și populație. Când costurile devin de nesuportat, cetățenii vor refuza să mai susțină sancțiunile împotriva Moscovei. Deci Putin se poate proclama victorios”, a scris fostul consilier prezidențial.

Ads

Lăzăroiu îl critică pe fostul premier Florin Cîțu, care se opune unor măsuri.

”Sigur, odată cu el, și Cîțu, acest jalnic frustrat, își va proclama victoria împotriva guvernării PSD-PNL, la construcția căreia, cu mult sârg și cu și mai multă neghiobie, a pus umărul anul trecut. Acum, că nu mai e el prim-ministru, s-a transformat într-un kamikaze. A zis că dacă și-a pus partidul la pământ, a sosit timpul să doboare și țara.

Dacă se teme cineva că scad încasările la buget, îi spun și de unde se poate compensa. De la tăierea cheltuielilor. Începeți cu companiile de stat și administrațiile locale, căpușate prin contracte împovărătoare”, a mai scris fostul consilier prezidențial.

Avertismentul lui Florin Cîțu privind scăderea accizei la combustibil cu 50%

Ads

Miercuri, președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat că reducerea accizei la combustibil timp de trei luni, măsură propusă de ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, ar costa trei miliarde de lei.

„Am fost sceptic că o măsură luată pentru trei luni de zile care costă 3 miliarde ar ajuta foarte mult”, a spus fostul premier, adăugând că România ar fi riscat inclusiv declanșarea unei proceduri de infrigement într-un astfel de scenariu.

Întrebat de ce n-ar mai fi posibilă reducerea accizei la combustibil în perioada următoare, președintele PNL a explicat: „Cred că este datoria ministrului de Finanțe să vină să spună, el a propus-o. Eu am atras atenția asupra unor lucruri și în ședința de ieri. Vă dați seama, dacă o luam pentru tot anul, costă 9 miliarde, deci este un impact mare. În același timp, am spus foarte clar că trebuie discutat cu Comisia Europeană pentru că, dacă ești atent și citești tratatele de la Comisia Europeană, vei vedea că nu este ca la TVA, nu există niciun fel de portiță de negociere”.

Ads

„Dacă reducerea este sub acciza minimă, infrigementul este declanșat automat și, bineînțeles, diferența trebuie plătită de la buget, deci pe lângă cei 3 miliarde pentru trei luni de zile – ceea ce mi se pare aberant, să iei o măsură pentru trei luni de zile, dar în fine – trebuie să dai și de la buget restul. Acestea au fost avertismentele mele. Ministrul a spus că se va ocupa, se va face și că nu e nicio problemă, va merge mai departe. De aceea am venit și cu cealaltă precizare, dacă nu are impactul pe care ni-l anunță și pe care îl promite, ar trebui măcar cineva să răspundă”, a adăugat el, potrivit B1TV.

Ads