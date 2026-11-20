Achiziționarea motorinei fără accize de către fermieri și lansarea a două noi tipuri de credite cu dobândă fixă de 1,9% pentru agricultori se discută la Ministerul de Finanțe și, respectiv la Ministerul Agriculturii, a declarat, vineri, 20 noiembrie 2026, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, la un eveniment organizat de LAPAR.

'Sunt în discuții la Ministerul de Finanțe să se achiziționeze motorina fără accize, pentru ca fermierii să nu aștepte o rambursare la șase luni - opt luni, iar sprijinul pe care noi îl dăm să se ducă în dobânzile plătite către sistemul bancar din România. Acest ajutor nu mai are niciun efect. Voi continua să deblocăm finanțarea către agricultură. Este un pilon important în programul meu și, sigur, vor fi lansate pe același model două noi credite foarte importante: cu 1,90% dobândă fixă pentru capital de lucru, prin care Ministerul Agriculturii va achita în continuare ROBOR-ul și toate celelalte comisioane, la fel se va întâmpla, tot cu dobândă de 1,9% fixă, pentru a achita facturile restante și a rambursa credite cu dobânzi foarte mari. Toate aceste lucruri sunt prinse la Ministerul Agriculturii și se lucrează pe aceste mecanisme', a anunțat Barbu.

Șeful de la Agricultură a susținut că Politica Agricolă Comună trebuie să rămână separată de ținte și jaloane, așa cum s-a întâmplat cu PNRR, deoarece România astfel va pierde bani.

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'Vă mai asigur de un lucru foarte important. Am spus-o și o repet: mâncarea românească, cât vrea Comisia Europeană, agricultura nu va fi condiționată de ținte și jaloane, așa cum s-a întâmplat la PNRR. Politica Agricolă Comună trebuie să rămână separată de aceste jaloane și ținte, pentru că nu pot fi îndeplinite de anumite ministere sau de anumite domenii din economia din România, iar România pierde banii. Eu nu îmi doresc acest lucru. Sigur că tot ce se va întâmpla pe planul agricol comun 2028 - 2034, acel plan, va fi discutat împreună cu dumneavoastră. Nu voi lua decizii singur, decât printr-un dialog corect cu dumneavoastră', a precizat acesta.

Totodată, Florin Barbu a dat asigurări că ușa ministerului este deschisă pentru discuții cu cei din sectorul agricol și a mai transmis că 'este momentul să se unească' și 'să lase răzbunările și orgoliile deoparte'.

'Încă o dată, vreau să transmit un mesaj foarte clar: ușa ministerului este deschisă, vreau să am dialog în continuare cu dumneavoastră și să știți că este momentul să ne unim. Chiar dacă vedem anumite atacuri la ministrul Agriculturii, la alți colegi din agricultură, să știți că nu ne fac bine, pentru că tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce se dă, lucruri care, poate, nu sunt adevărate, lucruri care, poate, sunt adevărate, se transmit la Comisia Europeană și ne facem rău singuri. Noi trebuie să rămânem uniți, să lăsăm orgoliile deoparte, să lăsăm răzbunările deoparte și trebuie să fim împreună, astfel încât să reușim să ne atingem toate țintele viitoare din noua Politică Agricolă', a adăugat ministrul.

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Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a marcat, vineri, 25 de ani de activitate prin organizarea unui eveniment aniversar special, dedicat agriculturii românești, colaborării dintre actorii relevanți ai sectorului și consolidării parteneriatelor care contribuie la dezvoltarea unui agribusiness modern și competitiv.

Evenimentul 'Jubileul LAPAR - 25 ANI' a reunit fermieri, reprezentanți ai instituțiilor publice, companii din agribusiness, organizații profesionale, parteneri strategici și lideri ai industriei agricole.

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