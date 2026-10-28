Reducerea accizei la motorină se va prelungi cel puțin trei luni, promite premierul Luca Niculescu

Măsurile de reducere a accizei la motorină vor fi prelungite "cu trei luni cel puțin", a anunțat premierul Luca Niculescu în seara de 27 octombrie 2026.

Aflat în vizită la Chișinău, premierul Niculescu a fost întrebat de jurnaliști cu cât timp vor fi prelungite, în România, măsurile de reducere a accizei la motorină.

"Cu trei luni cel puțin", a răspuns premierul Niculescu.

Situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere este instituită în România prin Legea 162/2026 și expiră la data de 31 octombrie 2026. Această lege include și o reducere a accizei la motorină cu 25 la sută, adică o reducere a prețului final, la pompă, de circa 85 de bani pe litru (inclusiv TVA).

După data de 31 octombrie, prelungirea anunțată de premierul Niculescu ar urma să fie în vigoare cel puțin de-a lungul lunilor noiembrie, decembrie și ianuarie. Un proiect de Hotărâre de Guvern pe acest subiect a fost publicat în ziua de luni, 26 octombrie 2026.

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Dacă măsura de reducere a accizei nu ar fi prelungită, față de prețul mediu actual la motorină de circa 10,90 lei pe litru, eliminarea facilității ar urca prețul până la circa 11,75 lei pe litru, dacă celelalte condiții de piață ar rămâne neschimbate.

Pe de altă parte, în seara de 27 octombrie 2026, premierul Luca Niculescu a reafirmat că el și guvernul pe care-l conduce "nu dorim să creștem taxele și impozitele". Totuși, noul premier a susținut că încă nu are toate datele financiare necesare pentru a oferi un răspuns ferm.

”Mi se pare logic să știm cum sunt finanțele țării. În același timp, cum ați spus și dumneavoastră, este urgentă rectificarea bugetară. Mâine dimineață mă voi aplica asupra acestui subiect cu celeritate”, a promis, în fața jurnaliștilor, premierul Niculescu.

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