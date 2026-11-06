Înghețarea accizelor în 2027: O soluție care ar putea contribui la relansarea consumului

În politica fiscală, cele mai dificile decizii nu sunt cele care cresc taxele, ci cele care explică de ce anumite sectoare sunt tratate diferit decât altele. Tocmai de aceea inițiativa de înghețare a accizei la bere în 2027 și 2028 a stârnit interes și controverse în mediul de afaceri. Nu pentru că măsura ar fi greșită, ci pentru că ridică o întrebare legitimă: dacă argumentele sunt valabile pentru bere, de ce nu ar fi valabile pentru toate produsele accizabile?

Motivația invocată este una simplă și greu de contestat. Consumul este în scădere, iar puterea de cumpărare a românilor a fost erodată de inflație și de costurile tot mai mari ale vieții. Dacă aceasta este realitatea pe care statul o recunoaște în cazul industriei berii, atunci aceeași realitate se regăsește și în piețele carburanților, băuturilor răcoritoare, alcoolului sau tutunului. O măsură aplicată exclusiv unui sector riscă să fie percepută mai degrabă ca o excepție negociată decât ca parte a unei viziuni economice coerente.

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Mai important este însă ce spun cifrele. În ultimii ani, creșterea accizelor a devenit aproape automată, justificată prin nevoia de venituri suplimentare la buget. Numai că rezultatele arată că această strategie începe să își piardă eficiența. Deși accizele au fost majorate cu aproximativ 10% la începutul anului pentru majoritatea produselor vizate, încasările au crescut mult mai lent decât inflația. În termeni reali, statul colectează mai puțin decât și-ar fi dorit, în ciuda unei presiuni fiscale mai mari.

Acesta este, de fapt, semnalul că s-a atins un prag critic. Când taxele cresc mai repede decât poate suporta consumatorul, comportamentul economic se schimbă. Oamenii cumpără mai puțin, renunță la anumite produse sau caută alternative mai ieftine. În unele domenii, diferența este recuperată de economia subterană, nu de bugetul public.

Piața țigaretelor oferă probabil cel mai clar exemplu. Accizele au urcat semnificativ în ultimii ani, însă ritmul de creștere al veniturilor fiscale a rămas modest. Diferența nu reprezintă un câștig pentru stat, ci o pierdere transferată către zonele de contrabandă și comerț ilegal. În loc să aducă încasări proporțional mai mari, taxarea excesivă riscă să alimenteze exact fenomenul pe care încearcă să îl combată.

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Nici situația accizei pe zahăr nu este lipsită de contradicții. Taxa a fost introdusă și majorată succesiv cu argumentul sănătății publice, însă ea vizează exclusiv băuturile răcoritoare. Dulciurile, produsele de patiserie, biscuiții sau înghețata, care conțin adesea cantități comparabile sau chiar mai mari de zahăr, nu sunt supuse unui tratament similar. Din această perspectivă, sistemul pare mai degrabă arbitrar decât consecvent. Dacă obiectivul este reducerea consumului excesiv de zahăr, atunci logica fiscală ar trebui să fie una uniformă, nu limitată la o singură categorie de produse.

De altfel, adevărata miză a dezbaterii nu este berea și nici băuturile răcoritoare. Este impactul pe care accizele îl au asupra întregii economii. Fiecare majorare a accizei la carburanți se transmite aproape imediat în costurile de transport. Mai departe, transportul mai scump înseamnă alimente mai scumpe, servicii mai scumpe și presiuni suplimentare asupra inflației. Într-o economie care încă se luptă cu creșterea prețurilor, orice nouă indexare fiscală riscă să anuleze eforturile de stabilizare.

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Argumentul bugetar trebuie și el privit cu realism. Pe hârtie, indexarea tuturor accizelor ar putea aduce venituri suplimentare. În practică însă, experiența recentă arată că o parte din aceste câștiguri teoretice este pierdută prin reducerea consumului, creșterea evaziunii și dezvoltarea piețelor paralele. Beneficiul net este astfel mai mic decât cel estimat inițial, în timp ce costurile suportate de economie sunt imediate și vizibile.

De aceea, întrebarea care ar trebui să domine dezbaterea nu este dacă acciza la bere merită înghețată. Întrebarea este dacă nu cumva întreaga politică a majorărilor automate de accize trebuie regândită. O înghețare generală a accizelor în 2027 ar putea oferi economiei un an de stabilitate, ar tempera presiunile inflaționiste și ar transmite mediului de afaceri un semnal de predictibilitate, într-o perioadă în care aceasta este poate cea mai valoroasă resursă.

Dacă statul consideră că protejarea puterii de cumpărare justifică o excepție pentru bere, atunci ar trebui să analizeze cu aceeași seriozitate posibilitatea extinderii principiului la toate accizele. Altfel, măsura riscă să fie percepută nu ca o strategie economică, ci ca o derogare punctuală. Iar economia are nevoie de reguli coerente, nu de excepții.

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