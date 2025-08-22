Organizație europeană cere deschiderea consultărilor publice pentru revizuirea Directivei accizelor la tutun

La 16 iulie 2025, Comisia Europeană a publicat propunerea de revizuire a Directivei privind accizele la tutun (TED). Propunerea introduce modificări semnificative în cadrul existent, cu implicații directe pentru consumatori, companii și actorii financiari publici din întreaga UE. Cu toate acestea, la cinci săptămâni de la publicare, consultarea publică nu a fost încă deschisă.

Tobacco Europe, o organizație europeană care reprezintă industria, atrage atenția că părților interesate ar trebui, în mod normal, să li se ofere opt săptămâni pentru a-și transmite opiniile asupra propunerilor adoptate. Această etapă fiind un pilon al cadrului UE pentru transparență și incluziune, deoarece garantează că opiniile tuturor părților interesate pot contribui la activitatea co-legislatorilor.

Conform aceleași surse, absența unei consultări publice pentru revizuirea TED este neconformă cu practica stabilită și riscă să submineze încrederea în angajamentul UE față de un proces decizional transparent, previzibil și participativ.

Tobacco Europe solicită deschiderea imediată a consultării publice privind revizuirea TED, astfel încât regulile consacrate ale UE privind transparența și incluziunea să fie respectate.

