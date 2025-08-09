Achiziție surpriză. Un gigant auto din Mexic intră pe piața din România; furnizorul e unul dintre liderii mondiali în producția de componente din aluminiu

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 09 August 2025, ora 10:04
Achiziție surpriză. Un gigant auto din Mexic intră pe piața din România; furnizorul e unul dintre liderii mondiali în producția de componente din aluminiu
Furnizorul mexican Nemak, unul dintre liderii mondiali în producţia de componente din aluminiu pentru industria auto, a anunţat achiziţia afacerii româneşti de componente uşoare de la grupul elveţian Georg Fischer (GF). Tranzacţia face parte dintr-un acord mai amplu prin care Nemak preia întreaga divizie GF Casting Solutions, iar în România vizează subsidiara GF Casting Solutions SRL, care operează două fabrici, în Piteşti şi Scorniceşti, şi are aproximativ 500 de angajaţi.

Contractul pentru achiziţia GF Casting Solutions, companie cu sediul central în Elveţia şi cu nouă unităţi de producţie în Austria, China, România, Germania şi Statele Unite, precum şi cu aproximativ 2.500 de angajaţi, este evaluat la 336 de milioane de dolari. Din această sumă, 160 de milioane de dolari urmează a fi plătiţi la finalizarea tranzacţiei. Restul valorii convenite este compus din preluarea unor datorii operaţionale şi financiare ale GF Casting Solutions, precum şi din tranşe suplimentare ce vor fi virate către GF în termen de cinci ani de la încheierea operaţiunii.

Filiala GF din Arad, specializată în postprocesarea şi testarea pieselor turnate şi cu un efectiv de 163 de angajaţi, nu este inclusă în acordul cu Nemak; reprezentanţi ai grupului elveţian au demarat însă procedurile de cesionare şi pentru acest activ, precum şi pentru alte activităţi din portofoliu, în special cele din domeniul aerospaţial şi al turbinelor industriale cu gaz, desfăşurate în localităţile Novazzano şi Stabio din Elveţia.

Nemak a justificat operaţiunea ca parte a strategiei sale de a accelera trecerea companiei dincolo de componentele specifice motoarelor cu ardere internă şi de a-şi extinde prezenţa globală în segmente precum mobilitatea electrică, structurile şi şasiul. Pentru GF, tranzacţia înseamnă concentrarea pe activităţile „de soluţii de flux”: în paralel cu vânzarea diviziei Casting Solutions, grupul elveţian şi-a finalizat recent şi vânzarea GF Machining Solutions către United Grinding Group, pentru 630 milioane de franci elveţieni.

Fabricaţiile din Piteşti şi Scorniceşti, specializate în turnarea sub presiune a aluminiului şi în prelucrarea ulterioară a pieselor, au intrat în portofoliul GF în 2017, când grupul a preluat activele de la societatea italiană Eucasting. Filiala din Arad a fost achiziţionată în 2018 de la Precicast Industrial, o companie elveţiană axată pe piese metalice de înaltă precizie.

Tranzacţia urmează să fie finalizată în etapele prevăzute contractual, moment în care Nemak va prelua activităţile GF Casting Solutions incluse în acord, în România şi la nivel internaţional.

