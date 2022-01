Primăria din Timișoara va înființa o unică structură care să se ocupe de achiziții pentru toate instituțiile din subordine. Sistemul de termoficare va fi regândit

Primăria din Timișoara va introduce reforma în sistemul de achiziții publice prin înființarea unui singure structuri care să se ocupe de achiziții pentru toate instituțiile din subordinea primăriei. De asemenea, procedurile de lucru ale primăriei vor fi digitalizate, iar interacțiunea de la ghișeu redusă. Mai mult, sistemul de termoficare va fi regândit pe baze noi, nepoluante.

”Împreună cu colegii mei am fost nevoiți să ne asumăm și decizii nepopulare și dureroase, care din motive politicianiste nu au fost luate la timp: cum e actualizarea în conformitate cu realitatea a prețului la gigacalorie sau aducerea la același nivel a impozitului pentru clădirile nerezidenţiale indiferent de forma de proprietate.

Privesc cu încredere spre anul 2022. Continuăm reformele începute anul acesta: o administrație transparentă, atragerea de profesioniști în Primărie și deschiderea către cetățean. Începem programul de bugetare participativă, introducem reforma în sistemul de achiziții publice prin înființarea unui singure structuri care să se ocupe de achiziții pentru toate instituțiile din subordinea primăriei, digitalizăm procedurile de lucru ale primăriei și reducem interacțiunea de la ghișeu, regândim sistemul de termoficare pe baze noi, nepoluante și remodelăm sistemul de mobilitate pentru a fi accesibil pentru toată lumea. Sunt pașii siguri pe care îi facem în direcția cea bună, pentru ca peste trei sau patru ani să fim mulțumiți de efectul măsurilor luate acum, într-un oraș în care ne place să trăim”, spune primarul din Timișoara, Dominic Fritz.

Edilul spune că anul acesta se vor vedea și rezultatele procesului de digitalizare, la care se lucrează pe trei paliere: partea birocratică de formulare, dosare, plăți, reclamații și sesizări pentru care timișorenii vin la ghișeu, va fi mai accesibilă și în online; apoi vor fi digitalizate procesele din spatele acestei interfețe birocratice, pentru ca primăria să răspundă mai repede și mai productiv solicitărilor cetățenilor. Și în al treilea rând, colectarea de date din oraș prin senzori capabili să capteze date în timp real, pe baza cărora să poată lua decizii rapide și corecte, spune Fritz.

”Anul 2021 nu a fost deloc ușor. O luptă zilnică pentru repornirea proiectelor care au fost blocate, aducerea administrației pe o bază bună și transparentă și pregătirea proiectelor pe termen lung pentru dezvoltarea Timișoarei. Dar, fiecare zi mi-a dat convingerea că mergem în direcția cea bună. Schimbarea nu se poate produce peste noapte. Și nici nu ar fi bine să se întâmple așa. Când tragem linie, vedem că am reușit să aducem, anul acesta, în bugetul local, din fonduri europene, mai mulți bani decât în ultimii patru ani împreună: 100 de milioane de lei, ca urmare a deblocării și pornirii mai multor șantiere. Avem o sumă record pentru istoria Timișoarei, plătită pentru lucrări efectuate la drumuri, școli, spitale, obiective culturale etc., de peste 240 de milioane de lei. Prin Centrul de Proiecte nou înființat, am susținut financiar, anul acesta, 115 proiecte culturale, sportive și de tineret cu 11 milioane de lei”, precizează primarul.

Fritz promite că 2022 este anul proiectelor care vor schimba modul în care ne deplasăm în Timișoara.

”Continuăm lucrările pe Cetății și Bogdăneștilor și începem Stan Vidrighin. Toate sunt proiecte în care investim în linii de tramvai, carosabil, piste pentru biciclete, trotuare și spații verzi, pentru a crea culoare de mobilitate deschise tuturor. Apoi, sunt lucrările de la Solventul – pe de o parte pasajul, la care avem deja constructor, iar pe de altă parte, podul, la care proiectantul a început elaborarea documentației tehnice. Lansăm licitația și pentru podul de la ISHO. Aceste trei mari lucrări de infrastructură vor rezolva o problemă veche de decenii a traficului în Timișoara, și anume închiderea inelelor de circulație. Pornim lucrările și la cele două pasarele pietonale și velo, de la Universitate și din Iosefin. Anul viitor, vom simți o îmbunătățire a transportului public local, cu noi tramvaie și cu noile autobuze cumpărate în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării. Continuăm lucrările la infrastructura culturală. Începem MultipleXity, Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, terminăm șantierele la cinematografele Victoria și Dacia, și le continuăm pe cele de la cinema Studio și de la Turnul de Apă din Iosefin. Începem lucrările și la infrastructura de servicii sociale și ridicăm cu fonduri europene două centre de zi, unul în Kuncz și unul în Freidorf. Finalizăm Corpul B de la Spitalul de Copii și continuăm lucrările avansate de la noul centru de recuperare de la Spitalul V. Babeș”, adaugă el.

Vor fi totodată finalizate documentațiile pentru proiecte noi pentru a atrage finanțări europene prin PNRR și noul Program Operațional Regional. Va fi, de asemenea, schimbat felul în care arată acum zone extinse din oraș. De exemplu, pentru Piața Victoriei, se lansează un concurs internațional de soluții de proiectare.

Timișorenii decid cum va arăta Zona de Agrement Nord

Timișorenii pot completa până pe 9 ianuarie un chestionar în care să spună cum ar trebui să arate Zona de Agrement Nord a orașului. Peste 1.000 de timișoreni și-au exprimat până acum părerea în acest sens, spune primarul Dominic Fritz.

”Este primul proiect pe care îl construim de la zero, împreună cu timișorenii. De la idee, până la inaugurare. De aceea am lansat această colectare publică de opinii și date, înainte de a începe să pregătim documentația tehnică. Toate răspunsurile primite vor fi centralizate, analizate și apoi integrate în documentația pentru elaborarea Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de amenajare a zonei. Pregătim proiectul pentru a obține fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență”, spune Fritz.

Zona de Agrement Nord este un spațiu de 70 de hectare, între bariera verde a orașului de pe Ovidiu Balea și aeroportul Cioca, unde se poate ajunge cu mașina dinspre Calea Torontalului și se află în proprietatea Primăriei.

”Este un spațiu insuficient folosit astăzi, pe care vrem să îl deschidem oamenilor, într-un parc de agrement cu mai multe posibilități de petrecere a timpului liber și unde să ne bucurăm de natură și de biodiversitatea zonei. Vrem să regenerăm zonele verzi-albastre reprezentate de fostele canale de desecare și să conectăm această zonă de agrement, prin alei pietonale și piste de biciclete cu zonele de locuințe din oraș. Să amenajăm zone de practicare a sporturilor în aer liber, de către publicul larg, cu trasee amenajate pentru diferite sporturi. Să plantăm zone de împădurire de agrement. Să putem găzdui aici evenimente de mari dimensiuni, de exemplu, concerte sau festivaluri”, mai spune el.

Chestionarul poate fi completat pe https://decidem.primariatm.ro/processes/regenerare-ZAM/f/11/

