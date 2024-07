Gigantul american Convergint Technologies anunță achiziția unui lider în sisteme de securitate din România. Cât valorează afacerile firmei românești înființate în 1991

Convergint Technologies, un integrator de sisteme de siguranță și securitate, achiziționează Helinick, unul dintre liderii în sisteme de siguranță și securitate din România. Achiziția marchează intrarea în România a Convergint Technologies, fiind totodată cea mai reprezentativă tranzacție de pe piața locală de sisteme de siguranță și securitate.

„Cu misiunea comună de a furniza cele mai avansate soluții tehnologice de pe piață, alăturarea la Convergint permite Helinick să răspundă cererii în progres pentru sisteme de securitate complet integrate și transformate digital”, a declarat Marius Retegan, director executiv al Helinick. „Prezența globală a Convergint și cultura de servicii ne vor permite să alimentăm creșterea și să continuăm să oferim servicii premium clienților noștri existenți din România,” a declarat acesta, potrivit Economedia. Firma globală de avocatură Dentons a oferit consultanță juridică pentru această tranzacție, inclusiv obținerea autorizării privind investițiile străine directe.

Convergint este o companie americană integrator de sisteme de securitate, cu peste 10.000 de angajați în 220 de birouri din lume. Compania este susținută de fondurile americane de investiții Ares Management Corporation, Leonard Green & Partners și Harvest Partners.

Helinick este o companie românească lansată la începutul anului 1991, specializată în proiectarea și implementarea sistemelor de securitate electronică, securitate la incendiu, comunicații și management al clădirilor. Compania îi are în prezent ca acționari pe Marius Retegan (64%) și Claudia Retegan (20%). Afacerile companiei au depășit în 2023 nivelul de 113 milioane lei cu 184 de angajați. Are puncte de lucru în Timișoara, Târgu Mureș, Galați, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, dar și la Frankfurt. Helinick are peste 500 de clienți regionali, în special în România și Germania.

