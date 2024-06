Acoperiș prăbușit într-un aeroport din India. O persoană a murit FOTO/VIDEO

Un acoperiş s-a prăbuşit, vineri, 28 iunie, din cauza ploilor abundente şi a vântului, la principalul aeroport din capitala Indiei, New Delhi, omorând o persoană şi determinând autorităţile să anuleze zborurile de la un terminal, afirmă oficiali şi presa, citaţi de Reuters.

O porţiune din acoperişul din zona Plecări a terminalului 1 al aeroportului din Delhi s-a prăbuşit la ora 5 a.m. (23.30 GMT), se arată într-un comunicat al aeroportului, postat pe reţeaua de socializare X.

”Sunt înregistrate persoane rănite şi echipajele de urgenţă intervin pentru a asigura asistenţă şi ajutor medical celor afectaţi”, se arată în comunicat.

Televiziunile de ştiri au relatat că trei persoane au fost rănite şi că una era prinsă sub acoperişul prăbuşit.

