Încă un vapor plecat din Odesa a ajuns la Istanbul. Vasul a navigat în apele României și Bulgariei pentru a evita represaliile Rusiei

O a doua navă care a plecat din Ucraina, după abandonarea în iulie a Acordului de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagră, a sosit luni, 28 august, la Istanbul, în pofida blocadei ruseşti şi a ameninţărilor Rusiei de a ataca vasele care pleacă din Ucraina, relatează AFP.

Vrachierul Primus, care navighează sub pavilionul Liberiei, a navigat în largul coastelor României şi Bulgariei, state membre NATO, după ce a plecat de la Odesa sâmbătă, 26 august.

⚡️The bulk carrier PRIMUS of the Singaporean operator under the flag of Liberia, which left the port of Odesa on August 26, reached the territorial sea of Romania.

This was announced by the head of the project "Institute of Black Sea Strategic Studies" Andrіi Klуmenko.

