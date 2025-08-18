Acordul comercial dintre SUA și UE, în așteptare. Casa Albă cere concesii cu privire la regulile digitale europene

SUA cer UE eliminarea unor „bariere netarifare” din acordul comercial anunțat în luna iulie, însă Bruxellesul nu pare dispus să cedeze. Situația a dus la amânarea unei declarații comune semnate de Washington și Bruxelles, iar mărul discordiei ține de regulile digitale ale Uniunii Europene, care, în viziunea administrației Trump, limitează libertatea de exprimare, a scris Financial Times duminică, 17 august.

Potrivit oficialilor europeni, divergențele privind formulările legate de „barierele netarifare” – categorie în care Washingtonul include regulile digitale ale UE – se află printre cauzele întârzierii. Până acum, nici Comisia Europeană, nici Casa Albă și nici Departamentul de Stat nu au comentat informațiile.

Declarația comună era așteptată la scurt timp după înțelegerea anunțată în iulie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump. Acordul a stabilit un tarif de import de 15% pentru majoritatea bunurilor europene – la jumătate față de nivelul inițial amenințat – evitând astfel un posibil război comercial de amploare între cei doi parteneri, care împreună generează aproape o treime din comerțul global.

Washingtonul ar fi dorit menținerea unei deschideri pentru concesii privind Legea serviciilor digitale (DSA) a UE, pe care o acuză că limitează libertatea de exprimare și impune costuri suplimentare companiilor americane din tehnologie. Comisia Europeană a precizat însă că relaxarea acestor norme reprezintă „o linie roșie”.

Potrivit FT, Bruxellesul se aștepta ca Trump să semneze până la 15 august un ordin executiv prin care să reducă tariful la exporturile auto europene în SUA de la 27,5% la 15%, însă o sursă oficială americană a semnalat că măsura va fi amânată până la finalizarea declarației comune.

Ads