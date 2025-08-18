Acordul comercial dintre SUA și UE, în așteptare. Casa Albă cere concesii cu privire la regulile digitale europene

Autor: Aniela Manolea
Luni, 18 August 2025, ora 07:40
196 citiri
Acordul comercial dintre SUA și UE, în așteptare. Casa Albă cere concesii cu privire la regulile digitale europene
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderul SUA, Donald Trump FOTO /Comisia Europeană

SUA cer UE eliminarea unor „bariere netarifare” din acordul comercial anunțat în luna iulie, însă Bruxellesul nu pare dispus să cedeze. Situația a dus la amânarea unei declarații comune semnate de Washington și Bruxelles, iar mărul discordiei ține de regulile digitale ale Uniunii Europene, care, în viziunea administrației Trump, limitează libertatea de exprimare, a scris Financial Times duminică, 17 august.

Potrivit oficialilor europeni, divergențele privind formulările legate de „barierele netarifare” – categorie în care Washingtonul include regulile digitale ale UE – se află printre cauzele întârzierii. Până acum, nici Comisia Europeană, nici Casa Albă și nici Departamentul de Stat nu au comentat informațiile.

Declarația comună era așteptată la scurt timp după înțelegerea anunțată în iulie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump. Acordul a stabilit un tarif de import de 15% pentru majoritatea bunurilor europene – la jumătate față de nivelul inițial amenințat – evitând astfel un posibil război comercial de amploare între cei doi parteneri, care împreună generează aproape o treime din comerțul global.

Washingtonul ar fi dorit menținerea unei deschideri pentru concesii privind Legea serviciilor digitale (DSA) a UE, pe care o acuză că limitează libertatea de exprimare și impune costuri suplimentare companiilor americane din tehnologie. Comisia Europeană a precizat însă că relaxarea acestor norme reprezintă „o linie roșie”.

Potrivit FT, Bruxellesul se aștepta ca Trump să semneze până la 15 august un ordin executiv prin care să reducă tariful la exporturile auto europene în SUA de la 27,5% la 15%, însă o sursă oficială americană a semnalat că măsura va fi amânată până la finalizarea declarației comune.

Cea mai bogată țară din lume s-a trezit din izolare: Trump o lovește cu o undă de șoc nemaivăzută
Cea mai bogată țară din lume s-a trezit din izolare: Trump o lovește cu o undă de șoc nemaivăzută
Trăind în cea mai bogată țară din lume pare ca și cum ai fi izolat de lume, însă acum acest stat mic, cu doar 41.285 de kilometri pătrați, s-a ”trezit din adormire”. Națiunea a fost...
Tarifele impuse de Trump afectează prețurile cafelei și ceaiului în SUA. Micii comercianți se tem că nu vor „supraviețui”
Tarifele impuse de Trump afectează prețurile cafelei și ceaiului în SUA. Micii comercianți se tem că nu vor „supraviețui”
Deși indicele prețurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că prețurile alimentelor au stagnat față de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de...
#acord comercial UE SUA, #tarife Trump, #servicii digitale, #Comisia Europeana , #tarife
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber de contract de doua luni si jumatate, Ianis Hagi a ales
Adevarul.ro
Multinationalele iau in calcul majorarea preturilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
ObservatorNews.ro
ANIMATIE. Greselile comise de cele patru victime care au platit tribut marii. S-au stins sub ochii celor dragi

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Acordul comercial dintre SUA și UE, în așteptare. Casa Albă cere concesii cu privire la regulile digitale europene
  2. Cel mai mare obstacol care blochează accesul românilor la muncă și educație, ignorat de autorități: „Se cheltuie pe transport la același nivel ca pentru sănătate”
  3. Obiceiul de cumpărături al românilor care prevestește o criză economică. Fenomenul apare mereu în vreme de instabilitate: „Ca economist, mă îngrijorează foarte mult aceste trenduri”
  4. Scandal mocnit de peste un an, pentru penalități de 266 de milioane de lei. România ar putea pierde cele 37 de trenuri noi Coradia Stream
  5. Lenovo lansează cablul retractabil de 240W care încarcă rapid laptopul, telefonul și tableta
  6. Se lansează oficial primul „Batmobil”. Când vor începe livrările pentru mașina produsă în doar 300 de exemplare, personalizată din trilogia "Cavalerul Negru" VIDEO
  7. Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează
  8. Un startup vrea să cumpere Google Chrome cu 34,5 miliarde de dolari, deși valorează aproape de două ori mai puțin
  9. Un nou val de dezinformare. Suveraniștii au văzut lucrările de la Vidraru și anunță că francezii ne fură aurul. Marian Godină: "Numai Dumnezeu știe cât aur monoatomic s-a format acolo"
  10. Care sunt cele mai scumpe mașini de întreținut în timp. Dezvăluirile unui mecanic