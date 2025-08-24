Ursula von der Leyen apără acordul comercial cu SUA: „Dacă ar fi eșuat, Moscova și Beijingul ar fi jubilat”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apărat acordul comercial semnat recent cu Statele Unite, respingând criticile potrivit cărora Bruxelles-ul ar fi făcut prea multe concesii. Într-un editorial publicat în presa spaniolă, șefa executivului european a avertizat că lipsa unui compromis ar fi declanșat un conflict economic major, din care doar rivalii geopolitici ai Europei ar fi avut de câștigat.

Stabilitate în loc de escaladare

„Imaginați-vă pentru o clipă că cele două cele mai mari economii democratice nu ar fi reușit să ajungă la un acord și, în schimb, ar fi declanșat un război comercial – doar Moscova și Beijingul ar fi avut motive de sărbătoare”, a scris Ursula von der Leyen în El Mundo, citată de Politico.

Acordul-cadru, finalizat săptămâna trecută, limitează la 15% majoritatea tarifelor impuse de Washington produselor europene, inclusiv automobilelor și produselor farmaceutice. Sunt prevăzute însă și excepții – de exemplu, pentru medicamentele generice și piesele de avion. Oficialii de la Bruxelles consideră că documentul aduce „stabilitate și previzibilitate” și evită o confruntare comercială cu Statele Unite.

Criticii, printre care și fostul director al Organizației Mondiale a Comerțului, Pascal Lamy, susțin însă că acordul poate afecta credibilitatea Europei ca apărător al comerțului bazat pe reguli. În replică, von der Leyen a subliniat că Uniunea a obținut o înțelegere unică, cu un plafon tarifar uniform, diferit de tratamentul aplicat de Washington altor parteneri comerciali.

