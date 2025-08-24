Ursula von der Leyen apără acordul comercial cu SUA: „Dacă ar fi eșuat, Moscova și Beijingul ar fi jubilat”

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 22:36
78 citiri
Ursula von der Leyen apără acordul comercial cu SUA: „Dacă ar fi eșuat, Moscova și Beijingul ar fi jubilat”
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene FOTO commission.europa.eu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apărat acordul comercial semnat recent cu Statele Unite, respingând criticile potrivit cărora Bruxelles-ul ar fi făcut prea multe concesii. Într-un editorial publicat în presa spaniolă, șefa executivului european a avertizat că lipsa unui compromis ar fi declanșat un conflict economic major, din care doar rivalii geopolitici ai Europei ar fi avut de câștigat.

Stabilitate în loc de escaladare

„Imaginați-vă pentru o clipă că cele două cele mai mari economii democratice nu ar fi reușit să ajungă la un acord și, în schimb, ar fi declanșat un război comercial – doar Moscova și Beijingul ar fi avut motive de sărbătoare”, a scris Ursula von der Leyen în El Mundo, citată de Politico.

Acordul-cadru, finalizat săptămâna trecută, limitează la 15% majoritatea tarifelor impuse de Washington produselor europene, inclusiv automobilelor și produselor farmaceutice. Sunt prevăzute însă și excepții – de exemplu, pentru medicamentele generice și piesele de avion. Oficialii de la Bruxelles consideră că documentul aduce „stabilitate și previzibilitate” și evită o confruntare comercială cu Statele Unite.

Criticii, printre care și fostul director al Organizației Mondiale a Comerțului, Pascal Lamy, susțin însă că acordul poate afecta credibilitatea Europei ca apărător al comerțului bazat pe reguli. În replică, von der Leyen a subliniat că Uniunea a obținut o înțelegere unică, cu un plafon tarifar uniform, diferit de tratamentul aplicat de Washington altor parteneri comerciali.

Când va fi gata prima pistă de biciclete pe diguri din țară. Va avea o lungime de 192 de km FOTO
Când va fi gata prima pistă de biciclete pe diguri din țară. Va avea o lungime de 192 de km FOTO
Prima pistă de biciclete din țară construită prin PNRR pe o lungime de 192 de kilometri pe coronamentele digurilor de pe râurile Ier, Barcău, Crișul Repede, Canalul Colector și Crișul...
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, le promite primarilor că Guvernul le va da din nou bani prin programul ”Anghel Saligny”, în următorii trei ani
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, le promite primarilor că Guvernul le va da din nou bani prin programul ”Anghel Saligny”, în următorii trei ani
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila a declarat duminică, 24 august 2025, în județul Bihor, că se lucrează la memorandumul pentru continuarea...
#acord comercial UE SUA, #Ursula von der Leyen , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzat ca si-a inselat sotia ani la randul cu aceeasi femeie, Gigi Becali n-a mai rabdat si a "explodat"
a1.ro
Rezultate Loto azi, 24 august 2025. Numerele castigatoare duminica la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus
DigiSport.ro
Cu Maria Sharapova in sala, Serena Williams si-a inceput discursul si ce a urmat a surprins pe toata lumea

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ursula von der Leyen apără acordul comercial cu SUA: „Dacă ar fi eșuat, Moscova și Beijingul ar fi jubilat”
  2. Când va fi gata prima pistă de biciclete pe diguri din țară. Va avea o lungime de 192 de km FOTO
  3. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, le promite primarilor că Guvernul le va da din nou bani prin programul ”Anghel Saligny”, în următorii trei ani
  4. Alertă ecologică în Sibiu: mii de pești morți în râul Avrig. Localnicii, avertizați să nu îi consume
  5. Ce șanse vor avea restructurările de la stat puse la punct de Guvern. Avocat: „Dacă se desființează mai multe posturi, intrăm în sfera concedierilor colective”
  6. Google Maps vs Waze: ce telefoane mai pot rula cele mai populare aplicații de navigație
  7. Windows și Android fac o pereche din ce în ce mai bună. Ce pot face de acum utilizatorii
  8. Avertismentul lui Florin Cîțu privind creșterile de taxe: ”Experimentul a eșuat”
  9. Țara care lansează prima alternativă europeană la Starlink: RU1, rețeaua portabilă care promite control total asupra comunicațiilor
  10. Roboții umanoizi, pariul de miliarde al marilor puteri: Pot acum să învețe din demonstrații și chiar să descopere singuri sarcini