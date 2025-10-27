Putin rupe definitiv un acord cu SUA care limita fabricarea armamentului nuclear. Sfârșitul unui pact ce datează din Războiul Rece FOTO

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:06
Donald Trump, Vladimir Putin, 2025 / FOTO: White House

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni, 27 octombrie, o lege care pune capăt unui acord (depăşit de facto) între Rusia şi Statele Unite cu privire la retratarea plutoniului, care viza împiedicarea celor două ţări de la fabricarea a şi mai mult armament nuclear.

Acest acord de gestionare şi de tratare a plutoniului, semnat în 2000 şi amendat în 2010, angaja Rusia şi Statele Unite să-şi retrateze stocurile largi de plutoniu provenind din timpul Războiului Rece pentru a-l transforma în combustibil care poate fi folosit în energia nucleară.

Fiecare parte se angaja să recicleze 24 de tone de plutoniu. Oficialii americani apreciau că acest acord elimina materia necesară producerii a echivalentului a 17.000 de arme nucleare.

În 2016, Vladimir Putin ordona prin decret suspendarea participării Rusiei la acest contract, în contextul unei deteriorări a relaţiilor între cele două ţări, în timpul preşedinţiei lui Barack Obama.

Legea promulgată luni de către Vladimir Putin, adoptată în octombrie de către deputaţii ruşi, constituie o ”denunţare” oficială a acordului.

Liderii din Occident acuză Moscova de faptul că agită ameninţarea nucleară de la începutul invaziei ruse a Ucrainei, în februarie 2022.

La doar câteva zile după lansarea ofensivei, Vladimir Putin a plasat forţele nucleare ruse în stare de alertă maximă.

În 2024, liderul de la Kremlin semna un decret care scădea pragul folosirii armamentului nuclear.

Duminică, preşedintele rus a anunţat că Rusia a efectuat cu succes un test final al unui nou tip de rachetă de croazieră, cu propulsie nucleară, Burevestnik.

Negocierile de pace între Moscova şi Kiev se află într-un punct mort, în pofida unor eforturi de mediere ale preşedintelui american Donald Trump, care a promis să pună capăt rapid războiului din Ucraina la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie.

Donald Trump a amânat sine die săptămâna trecută un plan al unui summit pe care abia-l anunţase cu Vladimir Putin, la Budapesta, subliniind că nu mai vrea să discute ”degeaba”.

